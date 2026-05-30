De Grange anuncia nuevo marco legal contra la evasión en el transporte público con registro de infractores y sanciones más duras

El ministro de Transportes, Louis de Grange, anunció este sábado la entrada en vigor de un nuevo marco legal para combatir la evasión en el transporte público, tras la toma de razón del decreto correspondiente por parte de la Contraloría General de la República. “La evasión es un problema grave que tenemos como sociedad, no habla bien de nosotros”, declaró el ministro.

Entre las medidas que contempla el nuevo decreto destacan la creación de un registro nacional de evasores, la posibilidad de pagar las multas en el momento de ser infraccionados y sanciones que incluyen la prohibición de acceder a beneficios estatales. De Grange subrayó que el objetivo central es “avanzar más fuerte, con más efectividad para reducir la evasión” y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de transporte público.

Patrimonio ferroviario como horizonte de modernización

Según reportó La Tercera, las declaraciones del ministro se produjeron en el marco de una exposición ferroviaria organizada por el Día del Patrimonio en Metro y Estación Central, instancia que convocó a numerosas familias.

De Grange aprovechó la ocasión para destacar el valor del patrimonio ferroviario como impulso hacia la modernización del transporte en regiones con menor conectividad. “Mirar el pasado nos permite ser mejores hacia el futuro”, señaló, y anunció que el Gobierno buscará extender la modernización ferroviaria más allá de la Región Metropolitana.