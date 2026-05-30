Es ley: Publican norma que autoriza erigir monumento a expresidente Piñera frente a La Moneda en la Plaza de la Ciudadanía

Este sábado quedó publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.820, que autoriza la construcción de un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda en Santiago.

La iniciativa comenzó su tramitación en el Congreso a través de una moción parlamentaria presentada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, junto a los legisladores Luciano Cruz-Coke y Matías Walker, además de los entonces senadores Luz Ebensperger y José Miguel Insulza.

Cabe recordar que el proyecto fue despachado de forma definitiva por el Senado en abril pasado, quedando listo para su promulgación.

Según lo publicado en el Diario Oficial, las obras se financiarán “por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados“. Asimismo, la ejecución estará a cargo de una comisión especial ad honórem.

Dicho comité debe ser creado y estará integrado por:

Un representante de la Fundación Presidente Sebastián Piñera Echenique.

El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Dos diputados y dos senadores designados por sus respectivas cámaras.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

Dos exministros o exsubsecretarios que hayan colaborado en las administraciones del exmandatario, elegidos por la fundación.

Este comité tendrá la tarea de gestionar de manera integral la creación del monumento, lo que incluye la preparación del concurso público de diseño y construcción, la determinación de su ubicación exacta, la adquisición de los bienes necesarios y la administración del fondo financiero derivado de las donaciones.

A la fecha, han pasado dos años y tres meses desde el fallecimiento del exmandatario en el Lago Ranco durante el martes 6 de febrero de 2024, tras sufrir un accidente en su helicóptero mientras viajaba acompañado de su familia.