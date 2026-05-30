“Es un hecho extremadamente grave”: SAG anuncia acciones legales por hallazgo de puma muerto con perdigones

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región Metropolitana presentó una denuncia ante el Ministerio Público, luego de que este viernes se reportara el hallazgo del cuerpo de una puma hembra muerta por acción de terceros en el sector del Cajón del Maipo, en Santiago.

Según la autopsia realizada al ejemplar, en su cuerpo se encontraron “decenas de postones y perdigones”.

Desde el organismo advirtieron que el hecho “reviste especial gravedad”, ya que la especie está protegida por la Ley de Caza y cualquier acción orientada a su captura o caza está tipificada como un delito penal sujeto a severas sanciones legales.

El hallazgo se produjo hace una semana, cuando un guía turístico dio aviso al Centro de Rehabilitación Refugio Animal Cascada sobre el cuerpo de un animal sumergido en el río que no logró identificar.

Tras la alerta, un equipo de especialistas se desplazó hasta el lugar y constató que se trataba de un puma concolor sin vida, dando aviso inmediato al servicio.

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Tras repudiar con fuerza lo ocurrido, el director regional del SAG Metropolitano, Juan Valenzuela, confirmó que la institución iniciará acciones judiciales contra quienes resulten responsables de este grave hecho.

“Estamos frente a un hecho extremadamente grave. Matar a un animal protegido por la legislación chilena constituye un delito y no puede ser normalizado ni tolerado. Como SAG presentaremos una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue y sancione a los responsables”, anunció la autoridad.

Valenzuela agregó que “este tipo de hechos afectan gravemente la conservación de nuestra fauna silvestre y refuerzan la necesidad de proteger a esta especie, cuyo rol es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas”.

Finalmente, desde el SAG reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que vulnere a la fauna nativa. Asimismo, recordaron que las personas no deben intervenir ni acercarse a estos animales, e instaron a informar oportunamente a las autoridades competentes ante avistamientos o situaciones de riesgo.