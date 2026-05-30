Revelan título oficial de la nueva película de “Minecraft” y anuncian que Kirsten Dunst se suma al elenco como “Alex”

Warner Bros y Legendary anunciaron este sábado el nombre oficial de la segunda entrega del universo cinematográfico basado en el popular videojuego Minecraft.

A Minecraft Movie: Squared será el nombre de la secuela que contará nuevamente con el elenco original liderado por Jason Momoa y Jack Black, pero también sumará una importante novedad: la actriz Kirsten Dunst se integrará al reparto para dar vida a “Alex”, uno de los personajes principales de la franquicia, añadida al videojuego originalmente en 2014.

Pero Dunst no es la única incorporación a la producción. También regresará Matt Berry, quien prestó su voz para el aldeano “Nitwit”, y ya surgen fuertes rumores de que la película llevará al cine a “Herobrine”, el creepypasta más famoso y legendario del juego.

The gang is back and blockier than ever. A Minecraft Movie Squared only in theaters July 23, 2027. #Minecraft @AMinecraftMovie pic.twitter.com/BjMsaC6JHl — Minecraft (@Minecraft) May 30, 2026

¿Cuándo se estrenará el filme?

La primera entrega de A Minecraft Movie se estrenó el 4 de abril de 2025, debutando con una cifra récord de 163 millones de dólares en Estados Unidos y alcanzando una recaudación global de 960 millones de dólares.

El filme tuvo un gran recibimiento por parte de los fanáticos, quienes ya esperan ansiosos la secuela A Minecraft Movie: Squared, la cual está confirmada para estrenarse en cines el 23 de julio de 2027.

Minecraft Movie Build Challenge

En paralelo, Minecraft anunció un concurso en el que los fanáticos podrán competir creando construcciones épicas inspiradas en el videojuego, las cuales tendrán la oportunidad de aparecer en la película o en los créditos finales.

Asimismo, el ganador del desafío podrá asistir a una proyección privada de A Minecraft Movie: Squared junto a sus amigos. Todos los detalles y bases del concurso se pueden revisar a través del sitio web oficial de Minecraft.