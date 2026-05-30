Un meteoro de un metro de ancho genera doble estruendo que sacudió edificios en Estados Unidos

(CNN) – Un meteoro de aproximadamente un metro de ancho generó este sábado un doble estruendo que sacudió edificios en Massachusetts y Rhode Island, provocando reportes desde Delaware hasta Montreal de personas que escucharon explosiones, sintieron el suelo temblar o avistaron una bola de fuego en pleno día. La Sociedad Americana de Meteoros confirmó que el fenómeno ocurrió alrededor de las 2:30 p.m., cuando la roca espacial ingresó a la atmósfera cerca de la frontera de Nuevo Hampshire con Massachusetts, al norte de Boston.

Footage from Stoneham, Massachusetts appears to capture the massive boom heard across the state around 2:11 PM this afternoon A meteor/fireball entering Earth’s atmosphere and generating a powerful sonic boom Many residents reported hearing explosive booms, while others claimed… pic.twitter.com/LXq0n18MZp — Surajit (@surajit_ghosh2) May 30, 2026

Robert Lunsford, monitor del programa de incendios de la sociedad, describió el objeto como “más grande que una bola de fuego normal” y lo comparó con una estrella fugaz visible en el cielo diurno. Varios videos publicados en la plataforma X captaron los dos estruendos sucesivos, sin evidencia visual de fuego, humo u otras causas.

Sin terremoto ni impacto confirmado

Numerosas personas reportaron el temblor al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que abrió una página de evento ante la cantidad de consultas recibidas. Sin embargo, el portavoz de la agencia, Steve Sobie, confirmó que ningún sismógrafo registró actividad, descartando un terremoto como causa.

Lunsford señaló que es poco probable que el meteoro haya impactado el suelo. “Si no se quemó por completo, habría caído al océano. La mayoría se queman antes de golpear el suelo”, explicó, añadiendo que se necesitaría más información sobre trayectoria y velocidad para determinarlo con certeza.