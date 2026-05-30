La erupción del volcán Hunga Tonga reveló un mecanismo natural capaz de destruir metano en la atmósfera

(CNN) – La violenta erupción del volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai en enero de 2022 —una de las más poderosas de los tiempos modernos— generó un hallazgo inesperado: la columna volcánica destruyó parte de su propio metano. Así lo concluye un estudio publicado el jueves en la revista Nature Communications, cuyos autores detectaron una gran nube de formaldehído en los datos satelitales de la erupción, señal de que el metano se estaba descomponiendo en la atmósfera.

Según los investigadores, el vapor de agua salada y la ceniza expulsados por el volcán a la estratosfera —suficiente para llenar alrededor de 58.000 piscinas olímpicas— reaccionaron con la luz solar y generaron átomos de cloro que descompusieron el metano. El equipo rastreó la nube de formaldehído durante 10 días. Dado que ese compuesto dura solo pocas horas, concluyeron que el proceso estuvo activo de forma continua durante más de una semana, destruyendo aproximadamente 900 toneladas de metano diarias de las 330.000 producidas por la erupción.

Potencial y cautela científica

Los autores plantean que el mecanismo podría replicarse artificialmente mediante la inyección de partículas a base de hierro en la atmósfera oceánica, como estrategia de geoingeniería para reducir el metano global. El metano es 80 veces más efectivo que el CO₂ para atrapar calor en un período de 20 años y representa cerca de un tercio del calentamiento global actual.

Sin embargo, otros científicos advierten que los hallazgos aún necesitan validación en modelos atmosféricos y que una aplicación práctica podría tener “consecuencias no deseadas en el clima y los ecosistemas”.