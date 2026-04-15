FA se cierra a legislar proyecto de reconstrucción impulsado por el gobierno: “Es un cóctel perfecto para llegar a una crisis fiscal”

En conversación con CNN Prime, la jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, manifestó su preocupación por el impacto fiscal de la propuesta, particularmente en materia tributaria.

Un intenso debate generó el anuncio del proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, donde representantes del oficialismo y la oposición expusieron visiones contrapuestas sobre la iniciativa que será enviada con “urgencia” al Congreso.

En conversación con CNN Prime, la jefa de bancada del Frente Amplio, Gael Yeomans, manifestó su preocupación por el impacto fiscal de la propuesta, particularmente en materia tributaria.

“Estoy bien preocupada. Lamentablemente veo que insisten con una reforma tributaria tener implicancia en lo económico y en lo fiscal. O sea, si dicen, además, que estamos en una situación de crisis financiera es un cóctel perfecto para llegar a una crisis fiscal”, advirtió.

En esa línea, cuestionó la reducción de impuestos contemplada en el proyecto: “Hay pura reducción de impuestos. ¿Cómo vamos a tener más recursos desde el Estado para hacernos cargo de la emergencia?”.

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Desde el oficialismo, el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, defendió la iniciativa señalando que responde a las necesidades del país.

“La cadena plantea una serie de medidas que son para reactivar e impulsar el desarrollo social y económico del país, que es lo que se necesita en el amplio sentido de la palabra”, afirmó.

Además, argumentó que el crecimiento económico permitiría aumentar la recaudación.

“Lógicamente tú puedes tener quizás una recaudación media en porcentaje de puntos del PIB respecto a la torta que tienes, que sea mayor en términos reales y nominales cuando tú tienes un PIB mucho más grande”, explicó.

Debate por compensaciones y eventuales beneficios

Yeomans también cuestionó la falta de claridad en las compensaciones por la rebaja de impuestos: “Una compensación es lo mínimo. El tema es cómo se va a compensar, porque hasta ahora lo único que se ha dicho es que se va a compensar”.

Asimismo, planteó dudas respecto a posibles beneficios en el pago de contribuciones para mayores de 65 años, incluyendo autoridades.

“¿Son todos los mayores de 65 años podrían verse beneficiados? ¿Ministros también? Yo creo que esas son preguntas necesarias”, señaló.

#CNNPrime | Gael Yeomans, jefa de bancada del FA, plantea su preocupación por el debate sobre eliminar el pago de contribuciones y advierte que la medida podría beneficiar a autoridades: “Existe un conflicto de interés que es necesario transparentar”@tv_monica… pic.twitter.com/mgZtU5t2fO — CNN Chile (@CNNChile) April 16, 2026

Al respecto, Moreno respondió defendiendo la aplicación general de la norma: “Si hay una norma que es pareja para todos, no tiene que existir ningún argumento para decir que a este sí y a este no. A mí me preocupa que se beneficien las personas”.

Posturas frente a la tramitación

Desde el Frente Amplio, Yeomans descartó respaldar la idea de legislar el proyecto en su forma actual: “No, una reforma que venga a reducir los impuestos, a generar una crisis fiscal por contar con menos recursos para hacernos cargo de las emergencias, no podríamos aprobar”, afirmó, agregando que “podríamos haber estado disponibles a votar a favor, siempre que fuera un proyecto de reconstrucción”.

Por su parte, Moreno criticó la postura opositora: “Nadie puede negarse a la idea de legislar”.

“El Frente Amplio ya definió que iba a votar en contra”, indicó, acusando que “van a ser la misma oposición que fueron con el expresidente Piñera”.