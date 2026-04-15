Presidente Kast anuncia envío de proyecto de reconstrucción con “urgencia” al Congreso en cadena nacional: Estas son sus claves

La iniciativa contempla medidas en materia tributaria, empleo, inversión, regulación y gasto público, con el objetivo de impulsar el crecimiento, el empleo y la seguridad.

En su primera cadena nacional, el Presidente de la República, José Antonio Kast, realizó un balance de su primer mes de gobierno y anunció el envío al Congreso del proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, iniciativa que busca impulsar el crecimiento, el empleo y la seguridad en el país.

El mandatario enmarcó su mensaje en una hoja de ruta centrada en seguridad, reactivación económica y eficiencia del Estado.

“Tenemos un solo objetivo: que Chile sea un país donde el trabajo honesto alcance para vivir bien”, señaló al inicio de su intervención.

Balance del primer mes de gobierno

En materia de seguridad y migración, Kast destacó la implementación del Plan Escudo Fronterizo y el refuerzo del control en la frontera norte.

“Nos entregaron un país con más de 300 mil extranjeros en situación irregular”, afirmó, agregando que el objetivo es “comenzar a cerrar nuestras fronteras”.

El Presidente aseguró que ya se observan resultados: “En el primer mes de gobierno se registran significativamente menos ingresos irregulares que en los últimos cinco años”, sostuvo.

En seguridad pública, destacó el trabajo conjunto con las policías: “Hemos dado el respaldo político, jurídico y financiero claro a Carabineros y a la Policía”.

En el ámbito sanitario, anunció medidas para enfrentar listas de espera oncológicas.

“Desde hoy se encuentra activa la alerta sanitaria oncológica”, afirmó.

En materia fiscal, defendió las medidas de ajuste del gasto público: “Estamos frenando el crecimiento del gasto fiscal y comenzamos un ajuste en los presupuestos ministeriales”.

#CNNPrime | Primera cadena nacional del presidente José Antonio Kast: “Ese es el Estado que recibimos: gastando más de lo que ingresa y con una deuda que creció sin interrupción por casi 20 años”. 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/JIccVRBiFk — CNN Chile (@CNNChile) April 16, 2026

Diagnóstico económico

El jefe de Estado entregó un diagnóstico crítico del desempeño económico del país en la última década.

“Chile creció en promedio apenas un dos por ciento anual en los últimos doce años”, señaló.

También cuestionó el aumento de la deuda pública: “La deuda pública creció sin control durante casi veinte años, pasando de 7.600 millones de dólares en 2006 a más de 155 mil millones hoy”.

Sobre el déficit estructural, advirtió: “El Consejo Fiscal Autónomo ha dado cuenta del deplorable estado de nuestras cuentas fiscales”.

En ese marco, atribuyó el bajo crecimiento a decisiones de política pública: “Las malas decisiones tienen consecuencias”.

Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo

El mandatario anunció un proyecto con más de 40 medidas agrupadas en cinco ejes: reforma tributaria, empleo formal, desregulación, certeza jurídica y contención del gasto.

#CNNPrime | Presidente José Antonio Kast: “Ingresaremos el Proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social. Contiene más de 40 medidas organizadas en torno a cinco ejes que son los cinco principios que hicieron crecer a Chile cuando crecía de verdad”.… pic.twitter.com/imT1UEGuJs — CNN Chile (@CNNChile) April 16, 2026

En materia tributaria, explicó que el proyecto “baja gradualmente al veintitrés por ciento” el impuesto de primera categoría, y añadió que se busca “eliminar la doble tributación” para “fomentar la reinversión de utilidades y la crecaión de empleos”.

“Esta reforma va a beneficiar a ciento cincuenta mil empresas que le dan trabajo

a más del cincuenta por ciento del mercado laboral formal y concentran el 90% de

la inversión en Chile”, indicó.

Sobre empleo, destacó un incentivo directo a la contratación: “Contratar formalmente dejará de ser un castigo y se convertirá en una ventaja”.

En regulación, criticó la burocracia ambiental: “Eso no es protección ambiental: es burocracia que mata el empleo antes de que nazca”.

“Este proyecto le da al Servicio de Evaluación Ambiental autoridad real para filtrar

observaciones de organismos sectoriales. Reduce el plazo de invalidación de

permisos ya otorgados de dos años a seis meses. Limita a seis meses las medidas

precautorias que puedan paralizar proyectos ya aprobados”, informó.

Respecto a inversión, sostuvo: “Ningún país atrae inversión sin reglas que se mantengan en el tiempo. Por eso este proyecto reinstala la invariabilidad tributaria y abre una ventana de doce meses para repatriar capitales desde el extranjero con el pago de un impuesto único del siete por ciento, en el caso de que se mantengan invirtiendo en el país”.

En gasto público, fue enfático al señalar que “el Estado que gasta mal no puede pedir más a los ciudadanos”.

“Gracias a estas medidas, entre otras, tendremos la capacidad necesaria para

cumplir con el compromiso de campaña de eximir del pago de contribuciones a la

primera vivienda para los mayores de 65 años. Y lo haremos, entregando los

aportes necesarios para compensar el impacto en el Fondo Común Municipal”, complementó.

Proyecciones y cierre

El Presidente proyectó metas hacia 2030: desempleo de 6,5%, crecimiento cercano al 4% y equilibrio fiscal estructural.

Finalmente, hizo un llamado al Congreso: “Le pido al Congreso que tramite este proyecto con urgencia y con altura de miras”.

Kast cerró su mensaje reafirmando el eje de su administración: “Más empleo, más progreso, más esperanza. Eso es lo que Chile necesita”.