España vs. Cabo Verde por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

España inicia este lunes su camino en el Mundial 2026 con un atractivo duelo ante Cabo Verde, selección que hace historia con su participación en la Copa del Mundo.

El encuentro corresponde a la primera fecha del Grupo H, zona que también integran Uruguay y Arabia Saudita.

La Roja europea llega como una de las candidatas a pelear por el título, mientras que Cabo Verde buscará dar uno de los golpes de la fase de grupos en su estreno mundialista.

¿Cuándo y a qué hora juegan España vs. Cabo Verde?

El partido entre España y Cabo Verde se disputará este lunes 15 de junio, a partir de las 12:00 horas de Chile.

El duelo se jugará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el encuentro podrá verse por DSports en televisión.

Además, estará disponible vía streaming a través de DGO.

Las coordenadas del partido