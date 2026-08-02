Cadem: Presidente Kast cierra julio con 37% de aprobación y registra una baja de cinco puntos respecto de junio

La encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer sus resultados durante la última semana de julio.

El sondeo arrojó que el 36% aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast, mientras que el 60% (+2 puntos) la desaprueba. De esta forma, el mandatario cerró julio con un promedio de 37% de aprobación, cinco puntos menos que en junio.

La aprobación mensual del mandatario cayó en todos los segmentos, especialmente entre quienes se identifican con la derecha, donde alcanzó un 76% (-6 puntos), y el centro, con un 28% (-7 puntos).

Además, el 77% de los encuestados prefiere que el Ejecutivo priorice la gestión de la emergencia, la seguridad, la economía y la inmigración por sobre la denominada “batalla cultural” o la defensa de los valores frente al avance de ideologías progresistas (9%).

#Cadem Respecto al foco que debería tener el gobierno, 77% prefiere que priorice la gestión de la emergencia, seguridad, economía e inmigración por sobre la batalla cultural o defensa de los valores frente al avance de ideologías progresistas (9%) pic.twitter.com/M1yYaR2ERf — Cadem_cl (@Cadem_cl) August 3, 2026

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36% aprueba la gestión del Presidente Kast y 60% (+2pts) la desaprueba, cerrando el mes de julio con un promedio de 37% de aprobación, 5pts menos que en junio. La aprobación mensual del Mandatario cae en todos los segmentos, especialmente en los… pic.twitter.com/V6KwWifbeN — Roberto Izikson (@rizikson) August 2, 2026

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76% cree que la sociedad chilena está muy o bastante dividida y la política es lo que más genera esta división. Además, 56% está de acuerdo con que a partir de lo que se ve en TV, RRSS y conversaciones, el país está dividido por una batalla… pic.twitter.com/Qju0r830ZD — Roberto Izikson (@rizikson) August 2, 2026

#Cadem 78% de los identificados con la izquierda piensan que las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura siguen siendo un tema relevante vs 25% de la derecha, 76% de la izquierda cree que el feminismo ha sido positivo para Chile vs 25% de la derecha#PlazaPública pic.twitter.com/7AqcfHjRip — Cadem_cl (@Cadem_cl) August 3, 2026

#Cadem 87% está en desacuerdo con la medida la decisión de Estados Unidos de aumentar los aranceles a una parte importante de las exportaciones chilenas y 57% desaprueba la forma en como el gobierno ha gestionado la relación con Washington.#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/l0iFBODcmA — Cadem_cl (@Cadem_cl) August 3, 2026

#Cadem 52% cree que Chile debería privilegiar sus relaciones comerciales con China, 38% con la Unión Europea, 37% con Canadá, Australia y Nueva Zelanda

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Todos los datos en un solo lugar #InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/ATWgeW2ePG — Cadem_cl (@Cadem_cl) August 3, 2026

#Cadem Sobre el socio estratégico con el que a Chile le conviene profundizar sus relaciones comerciales, 54% estima que deberían ser ambos países (China y EE.UU.) por igual, 39pts más que 2019.#InsightChile #PlazaPública pic.twitter.com/anpYNzSIzO — Cadem_cl (@Cadem_cl) August 3, 2026

Metodología