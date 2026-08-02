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Cadem: Presidente Kast cierra julio con 37% de aprobación y registra una baja de cinco puntos respecto de junio

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La encuesta Plaza Pública Cadem dio a conocer sus resultados durante la última semana de julio.

El sondeo arrojó que el 36% aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast, mientras que el 60% (+2 puntos) la desaprueba. De esta forma, el mandatario cerró julio con un promedio de 37% de aprobación, cinco puntos menos que en junio.

La aprobación mensual del mandatario cayó en todos los segmentos, especialmente entre quienes se identifican con la derecha, donde alcanzó un 76% (-6 puntos), y el centro, con un 28% (-7 puntos).

Además, el 77% de los encuestados prefiere que el Ejecutivo priorice la gestión de la emergencia, la seguridad, la economía y la inmigración por sobre la denominada “batalla cultural” o la defensa de los valores frente al avance de ideologías progresistas (9%).

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