Balance de Senapred por el sistema frontal en la zona centro-sur: Dos personas fallecidas en Panguipulli, 1.142 damnificados y 6.243 aislados

Durante la noche de este domingo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), junto al Gobierno, entregó un reporte sobre la situación del país ante el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur.

En ese contexto, el biministro Claudio Alvarado detalló la suspensión de clases para este lunes en las comunas de Constitución y Molina (Región del Maule); en toda la provincia de Itata, además de Quillón, Bulnes y San Ignacio (Región de Ñuble); y en Loncoche, Galvarino, Victoria, Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Renaico, Angol, Ercilla y Cholchol (Región de La Araucanía).

Además, destacóque el Ministerio de Salud (Minsal) ha reforzado las medidas de vacunación para prevenir enfermedades en las zonas afectadas.

En paralelo, a nivel central se está coordinando la contratación de servicios especiales de motobombas de alto flujo para disminuir los niveles de agua, principalmente en las localidades afectadas por anegamientos en La Unión (Región de Los Ríos) y Angol (Región de La Araucanía).

Asimismo, señaló que cuadrillas provenientes de Santiago se encuentran dirigiéndose a la Región del Maule, debido a que es una de las zonas más afectadas por las interrupciones en el suministro eléctrico.

En tanto, en la Región del Biobío persiste la preocupación por el desborde de los ríos, especialmente del Andalién, cuyo caudal continúa siendo monitoreado por Senapred.

Por su parte, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, informó que, hasta esta hora, se mantienen vigentes 10 alertas rojas y nueve alertas amarillas por crecidas y desbordes.

En cuanto a las afectaciones provocadas por este evento meteorológico, reportó dos personas fallecidas en Panguipulli, 1.142 damnificados, 119 albergados, 6.243 aislados, 25 viviendas destruidas, 632 con daño mayor, 4.119 con daño menor y 1.123 en evaluación.

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