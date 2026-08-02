Paso Los Libertadores cumple 18 días sin tránsito: Gremio de camioneros afirma que “no existe una fecha definida para la reapertura”

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) entregó un reporte sobre el estado de las rutas a raíz de los últimos temporales registrados en la zona centro-sur del país.

“La CNDC informa que una compleja situación se vive en los pasos fronterizos con Argentina, en las zonas central y centro-sur, debido a los cierres de estos pasos por los temporales, las nevazones, la acumulación de nieve de varios metros de altura y otras condiciones que han obligado a interrumpir los viajes”, consignó en una declaración.

Respecto de la situación de este domingo, que eventualmente podría extenderse durante los próximos días, detalló lo siguiente:

Complejo Fronterizo Integrado Cristo Redentor-Los Libertadores : Permanece totalmente cerrado y cumple 18 días sin tránsito debido a la gran acumulación de nieve en la alta cordillera. Equipos de Vialidad de Chile y Argentina trabajan en el despeje de la calzada, pero persisten los riesgos de rodados y avalanchas. “No existe una fecha definida para la reapertura “, señalaron.

: Permanece totalmente cerrado y cumple 18 días sin tránsito debido a la gran acumulación de nieve en la alta cordillera. Equipos de Vialidad de Chile y Argentina trabajan en el despeje de la calzada, pero persisten los riesgos de rodados y avalanchas. “, señalaron. Paso Pino Hachado (La Araucanía) : Presenta una grave congestión, principalmente por camiones que optaron por este cruce del sur debido al cierre de Los Libertadores. “Este paso atiende diariamente entre 150 y 180 camiones en promedio, pero la acumulación de vehículos provenientes de Los Libertadores elevó el flujo a 300. Hoy había unas 200 máquinas esperando realizar los trámites para cruzar la frontera, por lo que se habilitó un aparcadero en Liucura para evitar una mayor congestión en el complejo fronterizo propiamente tal”, describieron.

: Presenta una grave congestión, principalmente por camiones que optaron por este cruce del sur debido al cierre de Los Libertadores. “Este paso atiende diariamente entre 150 y 180 camiones en promedio, pero la acumulación de vehículos provenientes de Los Libertadores elevó el flujo a 300. por lo que se habilitó un aparcadero en Liucura para evitar una mayor congestión en el complejo fronterizo propiamente tal”, describieron. Paso Cardenal Samoré: El tránsito para camiones permanece suspendido por solicitud de Vialidad Argentina. La Delegación Presidencial Provincial de Osorno informó que se realizan evaluaciones periódicas de las condiciones.

“De persistir las malas condiciones climáticas en la frontera, una alternativa muy costosa, que además genera importantes pérdidas de tiempo para los viajes, es el paso de Jama, en la frontera de la Región de Antofagasta. Se recomienda a las empresas evaluar muy cuidadosamente la realización de viajes internacionales, especialmente considerando que Los Libertadores no tiene una fecha definida para su reapertura”, recomendó el gremio.