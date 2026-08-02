Magdalena Aninat rechaza instalación de pórticos en colegios vulnerables: “Volvemos a estigmatizar sectores que les cuesta salir de la estigmatización”

La directora ejecutiva de la Corporación de Educación del Arzobispado de Santiago (CEAS), Magdalena Aninat, abordó la crisis de seguridad y violencia que afecta a los establecimientos educacionales del país. En entrevista con el programa Influyentes de CNN Chile, la experta en educación descartó la implementación de medidas punitivas e intrusivas en los once recintos que administra su organización, apuntando a que el foco debe estar puesto en el cuidado de la salud mental y la contención integral de los estudiantes.

Frente al debate sobre la instalación de detectores de metales o revisión de mochilas tras los recientes hechos delictuales y agresiones con armas blancas en escuelas, Aninat fue categórica en su rechazo, argumentando que las propias comunidades escolares a las que consultaron se oponen a la medida. “Volvemos a estigmatizar sectores que les cuesta salir de la estigmatización”, subrayó la directora de la entidad, añadiendo que plantearía el uso de pórticos de seguridad únicamente cuando estos se instalen en absolutamente todos los colegios de Chile.

Para la especialista, las violencias dentro del entorno escolar no son todas iguales y, por ende, requieren tratamientos diferenciados antes de llegar a situaciones extremas. En este contexto, hizo un urgente llamado a las autoridades ministeriales para trabajar de manera conjunta y dejar de reaccionar solo ante los casos de mayor connotación. “Yo sueño con ver a la ministra de Educación tomar de la mano a la ministra de Salud”, expresó Aninat, alertando que la red asistencial no da abasto para atender las urgencias psiquiátricas ni las ideaciones suicidas de los niños y adolescentes más vulnerables.

Además de la crisis de convivencia escolar, la directora ejecutiva advirtió sobre el duro impacto del descenso demográfico en la matrícula, un tema que, a su juicio, ha estado totalmente ausente del debate público y político. “Las postulaciones en kínder han bajado en un 50% desde el 2019 a la fecha”, advirtió la experta, explicando que este fenómeno precarizará inminentemente la educación al reducir el financiamiento por subvención. Sumado a esto, urgió al Estado a tomar medidas más estrictas frente al grave ausentismo escolar, exigiendo declarar a nivel país que asistir a clases es una responsabilidad obligatoria.