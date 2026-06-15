Este lunes es el reconocimiento de salas para la PAES de invierno 2026: Revisa las fechas del proceso

El proceso de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de invierno continúa su curso.
A partir de este lunes 15 de junio comenzará el reconocimiento de salas, entre las 12:00 y 13:00 horas en la mayoría de las regiones del país.
En Aysén y Magallanes será entre las 13:00 y 14:00 horas, mientras que en Rapa Nui el reconocimiento será desde las 11:00 y hasta las 12:00 horas.
PAES de invierno 2026: ¿Cuándo es la prueba?
Las pruebas para el proceso de Admisión 2027 se rendirán este lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de junio. Revisa el detalle a continuación.
Lunes 15:
- Prueba Competencia Matemática M2 (15:00 horas).
Martes 16:
- Prueba Competencia Lectora (9:00 horas).
- Prueba Electiva de Ciencias (15:00 horas).
Miércoles 17:
- Prueba Competencia Matemática M1 (9:00 horas).
- Prueba Electiva de Historia y Ciencias Sociales (15:00 horas).
En Rapa Nui los horarios son una hora antes, mientras que en Aysén y Magallanes son una hora después.
PAES de invierno 2026: ¿Cuándo se entregan los resultados?
El Demre informó que los resultados de la PAES de invierno se publicarán el 17 de julio a partir de las 9:00 horas.
¿Qué elementos tengo que llevar a la prueba?
Se debe asistir a la sede de rendición con:
- Documento de identificación: Cédula de identidad chilena o pasaporte, según corresponda.
- Tarjeta de identificación impresa, con el local asignado.
- Lápiz grafito N°2 o portaminas HB y goma de borrar.
En tanto, no se pueden llevar:
- Mochilas, bolsos y carteras.
- Celulares, cámaras y artículos electrónicos.
- Audífonos.
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