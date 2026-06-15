Mundial 2026 hoy: Revisa los partidos de este lunes 15 de junio y sus horarios en Chile

El Mundial 2026 continúa este lunes 15 de junio con una nueva jornada de fase de grupos, marcada por el debut de selecciones importantes y por el inicio de la actividad en los grupos G y H.

La programación contempla cuatro partidos durante el día, con encuentros desde el mediodía hasta la noche en horario de Chile.

Los partidos del Mundial 2026 para hoy lunes 15 de junio

12:00 horas: España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta.

España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta. 15:00 horas: Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle.

Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle. 18:00 horas: Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami.

Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami. 21:00 horas: Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Angeles.

España y Uruguay abren el Grupo H

La jornada comenzará con el debut de España frente a Cabo Verde, una de las selecciones que disputa por primera vez una Copa del Mundo.

Más tarde será el turno de Uruguay, que enfrentará a Arabia Saudita en Miami. El partido aparece como uno de los duelos destacados del día, considerando la historia mundialista de la Celeste y la importancia de comenzar con puntos en una zona que también integra España.

Bélgica y Egipto animan el Grupo G

El Grupo G también tendrá sus primeros partidos este lunes. A las 15:00 horas, Bélgica enfrentará a Egipto en Seattle, en un duelo que reúne a dos selecciones con figuras de alto nivel internacional.

La jornada se cerrará a las 21:00 horas con el encuentro entre Irán y Nueva Zelanda, que buscarán iniciar con un resultado positivo en una zona donde cada punto puede ser clave para avanzar de ronda.

Dónde ver los partidos en Chile

En Chile, los partidos Bélgica vs. Egipto y Arabia Saudita vs. Uruguay están contemplados en la programación de Chilevisión para televisión abierta.

El resto de los encuentros de la jornada estarán disponibles a través de señales y plataformas con derechos de transmisión del Mundial 2026, como DGO.