Chile participó en Misión de Alto Nivel de la OEA en Bolivia: Ratificó apoyo a gobierno del presidente Rodrigo Paz

El Gobierno de Chile fue parte de una Misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Bolivia.

La instancia buscaba “respaldar el orden democrático, promover el diálogo y contribuir a la estabilidad del país y de la región”.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, comentó que “en las actuales circunstancias sociales y económicas a nivel mundial, no siempre es fácil conseguir resultados a corto plazo”, pero que Bolivia “tiene oportunidades únicas” para salir adelante, según consigna EFE.

Además, llamó a “los actores institucionales a abrir puertas” a todos los sectores y “posiciones políticas” para “construir juntos los caminos hacia el desarrollo” y expresó su confianza en que “cada movimiento respete la Constitución y los resultados de las elecciones”.

La visita de Chile a la misión ocurre luego de la ayuda humanitaria entregada por el país, en momentos en que Bolivia se vio afectada por bloqueos que dejaron sin suministros básicos a La Paz y otras zonas.

“El Gobierno de Chile ratifica su apoyo al Gobierno constitucional del presidente Rodrigo Paz y su solidaridad con el pueblo boliviano”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Cabe señalar que entre mayo y junio de este año, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) llevaron adelante bloqueos de carreteras en el occidente y centro de Bolivia, sumando el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales, para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Debido a ello, se registró desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de US$ 3.000 millones, de acuerdo a EFE.