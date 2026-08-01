Tribunal acoge recurso de protección de la exdirectora del Hospital de San Antonio: Fue removida tras la designación de la exministra Jeannette Vega

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección interpuesto por la exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Loreto Maturana.

Cabe destacar que la decisión del tribunal se enmarca en la controversia que generó el nombramiento de la exministra Jeannette Vega como subdirectora médica del recinto asistencial.

Según publicó Meganoticias, la Corte de Apelaciones determinó que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio incumplió el procedimiento legal para solicitar la salida de Maturana, al no informar previamente al Consejo de Alta Dirección Pública.

En ese contexto, el tribunal sostuvo que la normativa exige que dicha información sea comunicada de manera previa y debidamente fundada, ya que su omisión constituye una infracción al principio de legalidad. Por ello, declaró ilegales tanto la solicitud de renuncia como la posterior declaración de vacancia del cargo.

No obstante, la resolución no implica que el caso esté cerrado. Aún quedan pasos pendientes, ya que el Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio deberá decidir si apela el fallo ante la Corte Suprema o si cumple la sentencia.

Los argumentos de ambas partes

La exdirectora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Loreto Maturana, señaló al citado medio que recibió presiones para dar un paso al costado tras la designación de (Jeannette Vega) y que, luego de negarse, el Servicio de Salud le solicitó la renuncia por pérdida de confianza.

Por su parte, el Servicio de Salud sostuvo en su defensa que la pérdida de confianza se fundamentó en las deficiencias detectadas en la gestión de las listas de espera. Además, precisó que esta situación fue informada al Consejo de Alta Dirección Pública, organismo que resolvió no citar a Maturana para que entregara las explicaciones correspondientes.