Abren bypass Castro-Chonchi: Vía tiene 16 kilómetros de extensión y busca mejorar la conectividad de la Isla Grande de Chiloé

Esta semana, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, encabezó la apertura del bypass Castro-Chonchi, una iniciativa que busca mejorar los desplazamientos en la Isla Grande de Chiloé y descongestionar el tránsito de vehículos de paso por el centro de Castro.

La nueva vía tiene 16 kilómetros de extensión y conecta el sector de Llau Llau en Castro con el sector de Alcaldeo en Chonchi.

De Grande señaló que la construcción y apertura del bypass se había postergado “por distintas dificultades” pero que “el día de hoy por fin lo estamos habilitando para su puesta en servicio provisoria. Las obras finales terminan en el mes de octubre, esperamos”.

¿Cómo funcionará?

Según detallaron desde el Gobierno, la apertura provisoria del bypass “permitirá que los vehículos que se desplazan por la zona cuenten con una variante de la Ruta 5, evitando su ingreso al centro de Castro”.

De esa manera, se proyecta una reducción de la “congestión vial y mejorar las condiciones de traslado para quienes viven, trabajan o circulan entre ambas comunas”.

El biministro detalló que aquello “significa un ahorro en términos diarios de cerca de una hora, cinco horas a la semana, 20 horas al mes, 200 horas de ahorro al año y eso es más que una jornada laboral completa”.

“Estos proyectos de infraestructura, que son proyectos de Estado que trascienden los gobiernos, yo creo que marcan la diferencia entre las oportunidades que ofrece el territorio para que las familias estén cada día más cerca”, agregó.

La iniciativa también incluye el Viaducto Gamboa, una estructura de 140 metros de longitud que permite atravesar la quebrada del río Gamboa.