Embajadas de EE.UU. llaman a sus ciudadanos a evaluar salida de Oriente Medio ante riesgo de una nueva escalada

(EFE) — Las embajadas de Estados Unidos en Israel, Jordania, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Baréin emitieron este sábado una advertencia dirigida a sus ciudadanos, ante el aumento de las tensiones en Oriente Medio y la posibilidad de un agravamiento del conflicto.

En el comunicado difundido a través de sus sitios web y redes sociales señalaron que “la situación de seguridad sigue siendo compleja y existe la posibilidad de una escalada imprevista”, por lo que recomendaron a los estadounidenses “plantearse la posibilidad de salir de ella o estar preparados para hacerlo en caso de que se produzca una escalada”.

Las representaciones diplomáticas también instaron a sus ciudadanos a anticiparse a eventuales complicaciones en sus desplazamientos, debido a posibles cancelaciones de vuelos, cierres temporales del espacio aéreo e interrupciones en los viajes.

Asimismo, recordaron que las instalaciones diplomáticas estadounidenses han sido blanco de ataques en ocasiones anteriores y advirtieron que “Irán y los grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares asociados con Estados Unidos y los estadounidenses en todo el mundo, incluidas empresas y otras instituciones”.

Además, recalcaron que el escenario regional continúa siendo “inestable” y afirmaron que “el régimen iraní es impredecible, como demuestran sus recientes decisiones de atacar zonas de la región sin previo aviso, así como de ampliar los ataques a zonas que no habían sido objetivo anteriormente”.

La advertencia se produce luego de que CBS News informara, citando fuentes conocedoras del asunto, que Estados Unidos e Israel estarían preparando una nueva campaña de bombardeos contra infraestructura energética iraní, la que podría desarrollarse durante este fin de semana.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí, ha cumplido cinco meses y se ha intensificado nuevamente en las últimas semanas tras el quiebre de la tregua acordada en junio. En este contexto, el presidente Donald Trump enfrenta una creciente presión interna para poner término a una guerra que ha perdido respaldo entre la ciudadanía estadounidense, en la antesala de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.