“Que se analice la contramuestra y punto…Las reglas son iguales para todos”: Manouchehri (PS) sobre la prueba de drogas realizado por el exsubsecretario de Hacienda en un laboratorio distinto

El diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que la muestra oficial del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, fue analizada en dos oportunidades y que ambos resultados arrojaron un resultado positivo. En ese contexto, cuestionó que el exsubsecretario optara por un nuevo examen con un criterio distinto al utilizado en el procedimiento inicial.

“Seamos claros. La muestra oficial del exsubsecretario fue analizada dos veces y ambas dieron positivo. En vez de pedir que se analizara la contramuestra guardada bajo cadena de custodia, el exsubsecretario se realizó otro examen en otro laboratorio y con un umbral menos exigente. Es como repetir una prueba pero con una vara más baja”, afirmó Manouchehri.

El diputado además aseguró que un examen particular no reemplaza el procedimiento oficial y descartó que este pueda ser utilizado como fundamento para una eventual reincorporación.

“Si cualquier trabajador le sale positivo un examen laboral, no le aceptarían jamás otro test particular para borrar el primero. Ese examen no permite hablar seriamente de una reintegración”, señaló.

Finalmente, Manouchehri insistió en que la única forma de despejar las dudas es analizar la contramuestra que permanece bajo cadena de custodia, indicando que ese resultado debería zanjar la controversia.

“Que se analice la contramuestra y punto. Si sale negativa, habrá que evaluar todos los antecedentes, y si vuelve a salir positiva, se acaba la discusión. Las reglas son iguales para todos“, concluyó.