Arresto domiciliario total para adolescente por homicidio de menor de edad en San Bernardo: Segundo involucrado sigue prófugo

Este sábado fue formalizado un adolescente de 17 años imputado como cómplice del homicidio a un menor de 15 años afuera de un colegio en San Bernardo.
El individuo quedó bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario total y prohibición de acercarse a los familiares de la víctima.
Según señaló la Fiscalía Metropolitana Occidente, el imputado se entregó de manera voluntaria el viernes.
El hecho ocurrió la tarde del jueves afuera del Liceo Polivalente Santiago de Compostela, donde se produjo una riña entre estudiantes que terminó con un escolar fallecido tras ser apuñalado.
El segundo involucrado en el ataque no ha sido encontrado hasta ahora.
🔴HOMICIDIO DE MENOR EN LICEO DE SAN BERNARDO. Hoy fue formalizado imputado adolescente detenido ayer por asesinato de menor de 15 años ocurrido el jueves 30 en el exterior de un establecimiento educacional.
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— Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) August 1, 2026
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