Alcalde de Estación Central oficia a Contraloría por presunta ilegalidad de decreto que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

La Municipalidad de Estación Central ofició a la Contraloría General de la República (CGR) para solicitar un pronunciamiento sobre el decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que introduce una serie de modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, firmó el oficio el pasado 31 de julio. Entre los fundamentos de esta acción, sostuvo que, a su juicio, el Minvu estaría excediendo sus atribuciones.

“Creemos que se están excediendo las atribuciones que tiene, en este caso, el Ejecutivo para dictar este tipo de modificaciones sin pasar antes por el Congreso. Está legislando por decreto”, manifestó en conversación con La Tercera.

Además, cuestionó que el decreto interviene en decisiones que, a su juicio, deben resolverse a través de los planes reguladores comunales, ya que influye en materias como las densidades, las alturas, la constructibilidad, los estacionamientos, entre otras.

“Los planes reguladores lo que hacen es precisamente planificar. Permiten que la comuna pueda decir: ‘En estos terrenos vamos a poder construir de esta manera'”, planteó.

No obstante, precisó que no está en desacuerdo con la propuesta de densificación, pero sostuvo que esta debe contar con una planificación que vaya acompañada de la infraestructura y los servicios que requieren los habitantes, como nuevos centros de salud, jardines infantiles y áreas verdes, entre otros.

En esa línea, subrayó que una de sus principales preocupaciones es evitar que se repita lo ocurrido hace algunos años con los denominados “guetos verticales”.

“Lo que sufrió Estación Central fue una atrocidad. Se generó una zona de sacrificio urbano, un urbanicidio”, afirmó.