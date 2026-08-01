Irán advierte que podría ampliar el bloqueo marítimo si EE. UU. mantiene el cerco naval

(EFE)— Irán advirtió este sábado que está dispuesto a intensificar las restricciones marítimas si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval impuesto a puertos y buques iraníes en el sur del país.

La advertencia fue realizada por el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohamad Bagher Zolgadr, quien sostuvo que una continuidad de las acciones estadounidenses podría ampliar el alcance de las medidas adoptadas por Teherán.

“La continuación del bloqueo naval y de la escalada bélica del régimen estadounidense reforzará el cierre del estrecho de Ormuz y también provocará el cierre de otros estrechos y puntos de estrangulamiento”, afirmó Zolgadr, según consignó la agencia Tasnim.

Además, sostuvo que “el precio de ello lo pagarán la economía mundial y el mercado energético”, aludiendo al impacto que tendría sobre el comercio internacional de petróleo una interrupción prolongada en el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba cerca de una quinta parte del crudo mundial.

En paralelo, un alto responsable de seguridad iraní rechazó las versiones difundidas por medios estadounidenses sobre posibles ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructura iraní, calificándolas de “locura”. El funcionario aseguró que “hemos preparado un amplio plan de respuesta que incluye infraestructuras vitales del régimen sionista (Israel) y las infraestructuras energéticas de Estados Unidos en la región, y estamos preparados para ejecutarlo”.

La misma autoridad agregó que las Fuerzas Armadas iraníes “han demostrado, tanto durante la guerra de 40 días como en su continuación durante las últimas semanas, que tienen tanto la capacidad como la voluntad” para ejecutar esas operaciones, en caso de que la situación continúe escalando.

Las declaraciones se conocen mientras aumentan nuevamente las tensiones entre Teherán y Washington, luego de la ruptura del memorando de entendimiento alcanzado en junio con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo de paz en el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

El escenario se agravó después de que Irán decretara el 12 de julio un nuevo cierre del estrecho de Ormuz en rechazo a la habilitación, por parte de Omán, de una ruta alternativa al sur del paso marítimo. Como respuesta, Estados Unidos restableció el cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes, en un contexto marcado por ataques cruzados.

En ese marco, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien durante esta semana suspendió temporalmente los ataques contra Irán para facilitar las negociaciones, aseguró el viernes que está perdiendo la confianza en los representantes iraníes porque “mienten”.