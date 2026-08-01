MOP inicia instalación de puente mecano provisorio tras socavón en Zapallar por sistema frontal

Este sábado, el ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, dio el puntapié inicial a la instalación de un puente mecano para restablecer la conectividad entre Catapilco y Laguna de Zapallar.

Cabe recordar que, durante el sistema frontal registrado a mediados de julio, se produjo en la zona un socavón de cerca de 30 metros de diámetro y 10 metros de profundidad.

En ese contexto, el titular de Obras Públicas, junto a autoridades y personal del Ejército, anunció las medidas que se implementarán para resolver la situación.

“Junto con el Ejército, el equipo del Ministerio de Obras Públicas y el apoyo del municipio, hemos iniciado las labores para instalar un puente mecano de poco más de 40 metros, que permitirá, a mediados de la próxima semana, la circulación de un flujo diario unidireccional, de tal forma que los vehículos deban alternarse para transitar”, señaló el secretario de Estado.

Asimismo, aclaró que se trata de una obra provisoria y que se prevé que, en un plazo de entre siete y diez meses, se concrete la recuperación definitiva de este demandado cruce para las familias del sector. Además, informó que ya se iniciaron los estudios de ingeniería.

El puente mecano soportará un peso máximo de 15 toneladas y tendrá una velocidad máxima permitida de 10 km/h.

“Por lo tanto, acá la fiscalización va a ser importante y, por lo mismo, la circulación de peatones tiene que hacerse con muchísimo cuidado”, advirtió.

Por su parte, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, destacó la importancia de esta ruta, ya que no cuenta con peajes y conecta las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví, La Ligua y Papudo. Además, une Catapilco con el sector costero.

#EjércitoEnAcción🇨🇱 | ¡Recuperando la conectividad en la #RegiónDeValparaíso! Personal de la Escuela de Ingenieros del #EjércitoDeChile inició el armado de un puente mecano de 42 metros para volver a unir #Catapilco y #Zapallar. 🫡 A pesar de las bajas temperaturas y la lluvia,… pic.twitter.com/8SjRGE94uI — Ejército de Chile (@Ejercito_Chile) August 1, 2026

Debido a un gran socavón en la Ruta E-462 (km 12, Catapilco), el MOP junto con el Ejército de Chile y el Municipio, instalamos un Puente Mecano de 56 toneladas, 42 metros de largo y 3,45 ancho de calzada. Soporta cargas de hasta 15 toneladas, para una velocidad máxima de 10 km/h. pic.twitter.com/k6NmV1MfnR — Louis de Grange (@louisdegrange) August 1, 2026