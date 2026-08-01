Autores de balacera en Franklin quedan con prisión preventiva: Intentaron asaltar a camión de valores

Este sábado se decretó prisión preventiva para dos sujetos involucrados en el asalto a un camión de valores en el barrio Franklin.
El hecho ocurrió la tarde del viernes, cuando los vigilantes privados circulaban por el sector Matadero para cargar un cajero con dinero.
En ese momento, fueron interceptados por tres individuos que portaban armas de fuego y que les dispararon.
De acuerdo con información policial, dos guardias quedaron heridos, mientras que uno de los asaltantes falleció en el lugar.
Los otros dos escaparon a bordo de un auto en dirección desconocida; sin embargo, las diligencias de Carabineros permitieron dar con su ubicación en menos de 24 horas.
Los dos imputados, de nacionalidad venezolana y ecuatoriana, fueron formalizados por los delitos de robo calificado, porte ilegal de arma de fuego y receptación del vehículo usado para cometer el ilícito.
ROBO CALIFICADO FRANKLIN: Fiscalía Centro Norte obtiene la prisión preventiva de 2 imputados por el asalto a camión de valores que dejó a dos guardias heridos a bala y a un asaltante fallecido. Fiscal Manuel Silva obtuvo la medida cautelar por peligro para la sociedad. Imputados… pic.twitter.com/YWSmiCRHVG
— Fiscalía CentroNorte (@FRCentroNorte) August 1, 2026
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