Cinco detenidos por secuestro de familia: Engañaron a víctima para realizar supuesto arreglo mecánico

Carabineros logró la detención de cinco sujetos por los delitos de secuestro y porte de arma de fuego, quienes engañaron a una pareja para un supuesto arreglo mecánico.

Los arrestados corresponden a dos adultos y tres menores de edad, quienes en la comuna de Maipú secuestraron a un matrimonio y dos de sus hijos.

De acuerdo con información policial, la situación ocurrió cuando la víctima fue requerida por redes sociales para realizar un trabajo mecánico a un vehículo en dicha comuna.

Sin embargo, al llegar al lugar fueron abordados por cinco individuos que los intimidaron y los obligaron a indicar su lugar de residencia para sustraer dinero y especies.

Mientras se desplazaban en auto hasta su casa en La Florida, una de las víctimas logró avisar a un vecino de la situación, quien “en forma rápida toma contacto con personal de la subcomisaría Los Quillayes, quienes se trasladan al domicilio de la víctima y permanecen en espera de la llegada de los vehículos”, detalló el coronel Ignacio Toledo, de la Prefectura Santiago Cordillera.

De esa manera, una vez que los antisociales llegaron al lugar, fueron detenidos a pesar de intentar darse a la fuga.

El coronel Toledo señaló que los involucrados portaban un arma de fuego y un segundo armamento que está siendo periciado para identificar si es o no apto para disparo. También se incautó munición y un cargador largo con 27 cartuchos.

De los cinco arrestados, hay dos adultos de 36 y 19 años que tienen antecedentes por receptación de vehículo motorizado; otros dos mantienen antecedentes por porte de droga.