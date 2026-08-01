PDI desarticula banda dedicada al tráfico de drogas en La Granja: Incauta sustancias avaluadas en más de $46 millones y detiene a ocho personas

Durante un operativo en la comuna de La Granja, detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) San Ramón desarticularon una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba desde distintos inmuebles de la Villa Bahía Catalina.

En el procedimiento, realizado por el equipo Modelo Territorial Cero (MT-0), fueron detenidas ocho personas por infracción a la Ley N.º 20.000 de Drogas y a la Ley de Control de Armas.

La investigación permitió reunir antecedentes que fueron presentados al Ministerio Público, el que gestionó 13 órdenes de entrada y registro. Estas fueron ejecutadas por los detectives, quienes lograron la detención de los ocho imputados vinculados a la organización.

Durante el operativo se incautaron 2.067,53 gramos de cocaína base, 1.832,27 gramos de clorhidrato de cocaína, 837,07 gramos de cannabis sativa y 10,1 gramos de ketamina, droga avaluada en $46.343.900.

Asimismo, los detectives decomisaron 16 cartuchos calibre 9 mm, dos cargadores de subametralladora, tres balanzas digitales, elementos para la dosificación de drogas, 594,71 gramos de cafeína, dos teléfonos celulares, un DVR, una licuadora inalámbrica y $3.232.000 en dinero en efectivo.

Los antecedentes del caso

La investigación se inició a partir de una denuncia de oficio y permitió establecer la existencia de una organización criminal que utilizaba diversos inmuebles de la Villa Bahía Catalina para comercializar sustancias ilícitas.

Además, los integrantes de la banda exhibían armamento semiautomático a través de redes sociales, lo que motivó el desarrollo de diversas diligencias investigativas.