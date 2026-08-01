Mesa Interministerial por el Empleo: Inyección de recursos permite proyectar 27 mil nuevos puestos de trabajo

Esta semana, la Mesa Interministerial por el Empleo llevó a cabo su séptima atención, y anunció la incorporación de nuevos actores al trabajo para enfrentar la situación laboral nacional.

En la instancia participaron el biministro de Economía y de Minería, Daniel Mas; la ministra de la Mujer, Judith Marín; y el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

Desde el Gobierno detallaron que “la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) comprometió más de $210 mil millones mediante sus carteras de inversión y programas de empleabilidad. Estos recursos permitirán proyectar la generación de 27 mil nuevos puestos de trabajo”.

En ese sentido, el biministro Mas destacó que se trata de “una cifra muy relevante dedicada a generar empleo. Estimamos que con esos fondos podemos generar alrededor de 27 mil nuevas plazas en este Modo de Empleo. Así que es una noticia que nos deja muy contentos”.

La autoridad también señaló que se integró el sector privado, a través de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y sus distintas ramas, las que impulsarán la iniciativa “La Cruzada por el Empleo”, bajo la cual realizarán anuncios en materia de trabajo.

Así, el Ejecutivo indicó que “los programas activos asociados a Modo Empleo representan más de 46 mil potenciales nuevos puestos de trabajo y una inversión pública de $476 mil millones. La meta de la Mesa Interministerial es crear 50 mil empleos a octubre de 2026″.