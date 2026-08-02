Kaiser cuestiona al Gobierno por reanudar relaciones con Venezuela: “¿En qué nos beneficia retomar relaciones con esta potencia hostil?”

El exdiputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, criticó la decisión del Gobierno de reanudar las relaciones consulares con Venezuela.
Los gobiernos de Chile y Venezuela anunciaron durante la semana que iniciarán una hoja de ruta para avanzar hacia la “normalización progresiva de sus relaciones bilaterales”, en una primera señal de acercamiento entre ambos países.
De acuerdo con lo informado por la Cancillería, en una primera etapa ambos gobiernos acordaron “reactivar las relaciones consulares”, medida que apunta a avanzar posteriormente hacia una “reanudación plena de los vínculos bilaterales”.
El objetivo de esta decisión es “asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”, según detallaron desde la cartera en un comunicado.
En ese sentido, el líder del PNL cuestionó el anuncio y escribió en sus redes sociales: “A ver si entiendo bien. Chile acaba de reanudar relaciones con Venezuela. “El gobierno de Venezuela es el mismo que tenía Maduro, incluido Diosdado Cabello, quien es investigado en Chile por su responsabilidad en el asesinato de Ronald Ojeda y su relación con el líder del Tren de Aragua, el ‘niño’ Guerrero”.
“Es el mismo gobierno que respaldó el golpe de Estado a Sebastián Piñera y la destrucción de nuestro país de la mano de sus yanaconas locales”, arremetió.
“El canciller Pérez Mackenna ya declaró que esta reanudación de relaciones no está relacionada con la reconducción de venezolanos criminales o ilegales. Me podría explicar alguien en qué nos beneficia retomar relaciones con esta potencia hostil?”, cerró.
A ver si entiendo bien. Chile acaba de reanudar relaciones con Venezuela. El gobierno de Venezuela es el mismo que tenía Maduro, incluido Diosdado Cabello, quién es investigado en Chile por su responsabilidad en el asesinato de Ronald Ojeda y su relación con el lider del Tren de…
— Johannes Kaiser (@Jou_Kaiser) August 2, 2026
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