Sistema frontal: Senapred informa 2 fallecidos, 461 damnificados y más de 3 mil viviendas con daños

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, entregó un balance por el nuevo sistema frontal que afecta la zona centro-sur del país.

“Los equipos se han mantenido desplegados en el territorio atendiendo las emergencias derivadas del sistema frontal y efectuando las evaluaciones de daños y necesidades”, señaló en primer lugar.

Y agregó que durante las últimas horas, “en el tramo comprendido desde La Araucanía hasta Maule se reportaron diversos aumentos en cauces y desbordes de ríos y esteros, así como también el registro de remociones en masa y socavones que han dificultado la conexión terrestre de estas zonas”.

Entre este sábado 1 y domingo 2 de agosto, además, “se han debido activar en 24 oportunidades el SAE para reforzar procesos de evacuación en sectores de las regiones de Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos”.

Hasta el momento, se han reportado 2 personas fallecidas en Panguipulli, 461 damnificadas, 128 albergadas, 6,183 aisladas.

En cuanto a afectación de viviendas, se registran 17 destruidas, 379 con daño mayor, 2.908 con daño menor y 1.200 que se mantienen en evaluación.