Exsubsecretario de Hacienda por método del recinto donde dio positivo al test de drogas: “Yo no sé si es mi pelo, porque el laboratorio no me entregó la cadena de custodia”

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, se refirió a los detalles de su salida del Gobierno y entregó nuevos antecedentes sobre la controversia generada por el test de drogas.

Respecto de la reacción del Ejecutivo frente a este tema, afirmó en el programa Mesa Central de T13: “Yo comparto el estándar que puso el Gobierno e incluso entiendo la decisión que tomó”.

En ese contexto, exhibió los resultados del test de pelo realizado el pasado 27 de julio en el Laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuyos análisis fueron emitidos por el USDTL (siglas en inglés de Laboratorios de Testeo de Drogas de EE.UU.), a solicitud del recinto, y que arrojaron un resultado negativo para el consumo de drogas.

“Sumado a un examen de pelo que tengo desde abril —estos exámenes pesquisan hasta seis meses—, uno podría decir que hace cuatro meses tengo un examen de pelo negativo. Por lo tanto, son pruebas muy fuertes”, detalló. Asimismo, subrayó: “Yo no consumo drogas”.

Además, aseguró que desde que conoció la noticia “me hice cuatro exámenes: uno de orina (salió negativo) y tres de pelo“. Actualmente, está a la espera de los resultados de dos de estos últimos.

Examen de pelo laboratorio P. Universidad Católica: NEGATIVO. pic.twitter.com/6URugCDLzR — Juan Pablo Rodríguez O. (@jprodriguezoyar) July 31, 2026

Los antecedentes del caso

Juan Pablo Rodríguez explicó que el primer examen de pelo se lo realizó el pasado 8 de abril, luego de asumir como subsecretario de Hacienda.

“Mirando esta desgraciada situación, para mi caso termina siendo muy bueno, porque tengo dos exámenes muy próximos en el tiempo y otro de julio que también abarca hacia atrás. Cualquier toxicólogo y cualquier persona que comprenda cómo funcionan este tipo de exámenes va a concluir rápidamente que esta persona no consume drogas”, remarcó.

La información sobre el resultado positivo del test de drogas realizado por el laboratorio Corthorn Health Limitada le fue comunicada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien le entregó el informe. Rodríguez aseguró que su primera reacción fue sostener que se trataba de un error y que lo demostraría. Posteriormente, señaló que se acogió al procedimiento establecido por el Ejecutivo para este tipo de casos.

“El Gobierno, en esta materia, actuó bien. No fue ninguna sorpresa, sino una decisión compartida“, aseguró.

Desmiento al laboratorio: no hay doble positivo, sí solicité la contramuestra, estoy esperando los nuevos resultados y espero probar lo que siempre he dicho: no consumo drogas. pic.twitter.com/ZVjjpZdUue — Juan Pablo Rodríguez O. (@jprodriguezoyar) July 31, 2026

Respecto de la contramuestra, precisó que forma parte del protocolo. “Yo no tengo un doble positivo, es solamente una muestra que se ha analizado. Hoy la contramuestra está sellada y yo sí he solicitado esa contramuestra”, remarcó, en referencia al comunicado del laboratorio Corthorn Health Limitada.

En ese sentido, complementó: “Es un procedimiento, a mi juicio, relativamente irregular, porque si hay dos procedimientos yo debiese tener dos informes y no los tengo. Hasta el minuto, lo que yo tengo es narrativa, porque cuando le pido al laboratorio un informe de la cadena de custodia, a mí no se me entrega. Cuando le pido al laboratorio un informe de carácter cuantitativo, que es el único que permite interpretar correctamente este tipo de resultado y concluir, por ejemplo, si hay o no algún tipo de consumo de droga, a mí no se me entrega”.