“Declaraciones pequeñas y miserables”: Exsubsecretario de Hacienda responde a Manouchehri por dichos sobre test de drogas y no descarta iniciar acciones legales

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, respondió a los cuestionamientos del diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri, en medio de la controversia generada por el resultado de un test de drogas.

El parlamentario socialista señaló en La Tercera que “si uno sigue en estricto rigor lo que arroja el test de drogas, uno pudiese afirmar responsablemente que toda esa negociación (de la megarreforma) la hizo bajo el efecto de las drogas”.

Consultado por el citado medio sobre si le parecía una acusación grave, Manouchehri sostuvo que “no es una acusación, estoy haciendo una constatación de hechos“.

En su primera entrevista en el programa Mesa Central de T13, expresó que su principal foco está puesto en reivindicar su reputación y defender su honra ante este hecho.

Respecto de los dichos del militante del PS, respondió en el citado medio: “Manouchehri nos tiene acostumbrados a sus declaraciones pequeñas y miserables”.

Finalmente, sobre la posibilidad de iniciar acciones legales a raíz de estas declaraciones, concluyó que es “un escenario posible”.