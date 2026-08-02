Bachelet enfrenta la carrera por la ONU sin el apoyo de Chile y con respaldo de México y Brasil

(EFE) — La candidatura de Michelle Bachelet para asumir la Secretaría General de la ONU a partir de 2027 sigue en competencia, pese a que el Gobierno del presidente José Antonio Kast retiró el patrocinio oficial que Chile había entregado durante la administración anterior.

Frente a ese escenario, México y Brasil reforzaron su respaldo a la exmandataria, mientras un grupo de excancilleres chilenos coordina gestiones para apoyar su postulación ante los integrantes del Consejo de Seguridad.

La exjefa de Estado, además, ha sostenido reuniones con autoridades de casi todos los países que integran ese organismo, aunque hasta ahora no ha logrado acercamientos con Estados Unidos.

Durante la primera votación informal entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, Bachelet obtuvo el cuarto lugar y recibió cinco votos en contra, por detrás de la costarricense Rebeca Grynspan, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett y el argentino Rafael Grossi. Su próxima instancia será un debate con los demás aspirantes que se desarrollará en Uruguay.

En este contexto, especialistas consultados por EFE señalaron que la determinación del Ejecutivo chileno no tiene precedentes recientes. “No hay antecedentes recientes” de una situación similar y “la decisión deja mal a Chile porque muestra que no hay continuidad en la política exterior”, afirmó la académica Valeria Navarro. En la misma línea, Lorena Oyarzun sostuvo que “la candidatura sigue muy viva, pero perder el apoyo de tu propio país introduce dudas”.

El retiro del patrocinio fue justificado por el Gobierno al estimar que las opciones de éxito de la exmandataria eran reducidas debido al número de candidaturas latinoamericanas y a la falta de respaldo entre algunos de los miembros permanentes con derecho a veto.

Sin embargo, la medida generó cuestionamientos desde distintos sectores. “Quedará en los anales oscuros de la política exterior de Chile”, aseguró el excanciller Heraldo Muñoz, quien encabeza el grupo que asesora a Bachelet. A su vez, Mariano Fernández calificó la decisión como “improvisada y mal fundada”, mientras Juan Gabriel Valdés advirtió que “es una página muy triste en la historia diplomática de Chile y nos vamos a arrepentir”.

Desde Brasil, en tanto, fuentes diplomáticas destacaron que la candidatura es una prioridad para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y señalaron que “su eventual elección será un gran honor para toda la región”.