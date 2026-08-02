Sistema frontal obliga a suspender clases en dos comunas por inundaciones y desbordes

Las consecuencias del sistema frontal continúan afectando a distintas zonas del sur del país y ya repercuten en el funcionamiento de establecimientos educacionales.

Debido a las condiciones generadas por las lluvias, las comunas de Angol, en La Araucanía, y Constitución, en la Región del Maule, suspendieron las clases en sus recintos municipales para resguardar a las comunidades escolares frente a la emergencia.

En Angol, la Dirección de Educación Municipal determinó que no habrá clases los días lunes 3 y martes 4 de agosto en todos los establecimientos bajo su administración. La medida se adoptó tras las intensas precipitaciones, las inundaciones y el desborde de cursos de agua, situación que ha complicado la conectividad y el desplazamiento en distintos sectores de la comuna.

Desde la entidad expresaron: “Expresamos nuestra más sincera solidaridad con las familias que hoy enfrentan las consecuencias de esta emergencia, especialmente con nuestros estudiantes, apoderados y funcionarios del sistema de educación municipal que también se han visto afectados por la crecida de aguas y el desborde de los cursos fluviales en distintos puntos de la comuna”. Asimismo, llamaron a la comunidad a “resguardar su seguridad, seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse informados a través los canales oficiales”.

De acuerdo con Senapred, 76 personas resultaron damnificadas en Angol, donde además se registran 25 viviendas con daño mayor y 35 con destrucción menor. La emergencia ha obligado a evacuar a vecinos en algunos sectores, mientras que otras personas han debido desplazarse en botes zodiac debido al nivel alcanzado por el agua.

En tanto, en Constitución, el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) resolvió suspender las clases el lunes 3 de agosto en los establecimientos municipales, considerando las inundaciones, anegamientos, socavones, interrupciones en el suministro de agua potable y electricidad, además de los riesgos para el traslado de estudiantes y funcionarios.