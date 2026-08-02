Las primeras actividades de Vozinha en su llegada a Chile: ¿Cuándo será presentado en Colo Colo?

Luego de días de especulaciones, Vozinha llegará a Chile.

Y es que durante las últimas semanas el nombre del arquero caboverdiano comenzó a sonar para hacerse cargo de la meta de Colo Colo.

Incluso, el presidente del club, Aníbal Mosa, lo confirmó como su flamante refuerzo de cara a la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Si bien hubo dudas y hasta se dio a conocer que Josimar José Évora Dias habría estado en negociaciones con un equipo de Marruecos, finalmente aquello se desmintió.

El guardameta de 40 años, quien tuvo una espectacular campaña junto a su selección en el Mundial 2026, tomó un vuelo desde España para llegar a Chile.

Se espera que arribe a territorio nacional a eso de las 20:30 horas, y daría un breve saludo a la prensa casi a las 21:00.

Ya para mañana lunes está programado que concurra a la Clínica Meds para realizarse los exámenes físicos de rigor.

Mientras que el martes 4 de agosto será parte del entrenamiento del equipo a las 9:30 horas. Y la presentación oficial de Vozinha como nuevo arquero de Colo Colo será a las 12:30.