Sistema frontal: Desborde de río en Angol provocó que vecinos fueran evacuados en bote

Una dramática evacuación vivieron habitantes de Angol (Región de La Araucanía), debido al desborde del río Rehue.
La situación se produjo en la Villa La Arboleda, donde el agua alcanzó una altura de 1,5 metros debido a las fuertes lluvias registradas.
Senapred emitió una alerta SAE durante la madrugada de este sábado para la evacuación.
De acuerdo a los registros, hubo vecinos que fueron evacuados con botes y embarcaciones de Carabineros y Bomberos.
Según señalaron las autoridades, las casas afectadas por las inundaciones podrían superar las 200.
🚨 Angol: evacuación obligatoria tras el desborde del río Rehue
Durante la madrugada de este domingo 2 de agosto de 2026, (SENAPRED) decretó la evacuación obligatoria de los sectores Villa La Arboleda y Santa Teresita, en la comuna de Angol, Región de La Araucanía pic.twitter.com/0tRefk734Y
— Apu Andes (@ApuAndeschile) August 2, 2026
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