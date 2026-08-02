Festival Bonito CineSur 2026 anuncia a sus ganadores: Perú, Colombia y Paraguay destacan en el palmarés

La cuarta edición del Festival Bonito CineSur llegó a su fin, con la entrega de premios que reconocieron a producciones provenientes de distintos países de Sudamérica.

Durante la ceremonia de clausura, realizada en el Auditorio Kadiwéu, del Centro de Convenciones de Bonito, y fue conducida por los actores brasileños Valentina Herszage y Paulo Betti, el certamen distinguió largometrajes y cortometrajes en categorías definidas por el Jurado Popular y el Jurado Oficial.

Realizado entre el 24 de julio y el 1 de agosto en la ciudad de Bonito, estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, el festival reunió películas de ficción, documentales y obras de temática ambiental, además de desarrollar conversatorios, actividades formativas y homenajes.

Durante nueve días, el certamen reunió 46 películas provenientes de 10 países sudamericanos, además de cerca de 150 invitados, entre actores, directores, productores, guionistas y otros profesionales del sector audiovisual; consolidándose, en tanto como uno de los espacios dedicados exclusivamente al cine sudamericano.

En esta edición, la gran homenajeada fue actriz chilena Paulina García, ganadora del Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín por Gloria, quien recibió el Premio Pantanal en reconocimiento a su trayectoria.

Ganadores del Jurado Popular

Mejor película de Mato Grosso do Sul: Higa Ke – Olho por Olho (Brasil), dirigida por Conrado Roel

Mejor cortometraje de cine ambiental: Buen Vivir – Ñutse Canseye (Ecuador), dirigida por Zoé Kugler

Mejor largometraje de cine ambiental: Páramos II: El Origen (Colombia), dirigida por Alejandro Calderón.

Mejor cortometraje sudamericano: A Vida de Jerônimo Dentro e Fora da Casca (Brasil), dirigida por Andrews Nascimento.

Mejor largometraje sudamericano: Naira (Perú), dirigida por Gabriela Quiroz.

View this post on Instagram A post shared by Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito (@bonitocinesur)

El palmarés del Jurado Oficial

Mejor película de Mato Grosso do Sul: Natasha (Brasil), dirigida por Ana Ostapenko, Willerson Amorim, Thiago Rotta y Rafael Rotta.

Mención honrosa (Mato Grosso do Sul): Quatro Luas Pantaneiras (Brasil), dirigida por Ana Carla Loureiro.

Mejor cortometraje de cine ambiental: Hipopótamos, el arca de Escobar (Colombia), dirigida por Alejandro Calderón.

Mejor largometraje de cine ambiental: Páramos II: El Origen (Colombia), dirigida por Alejandro Calderón.

Mejor cortometraje sudamericano: Sukua (Colombia), dirigida por Omar E. Ospina.

Mejor largometraje sudamericano: ¿Quién mató a Narciso? (Paraguay), dirigida por Marcelo Martinessi.

Mención honrosa (Largometraje sudamericano): Naira (Perú), dirigida por Gabriela Quiroz, por las actuaciones de su joven protagonista y su coprotagonista.

Además de premiar a las producciones en competencia, el festival entregó otro Trofeo Pantanal al cineasta y antropólogo franco-brasileño Vincent Carelli, fundador del proyecto Vídeo nas Aldeias, iniciativa considerada pionera en la formación de realizadores indígenas en América.

El director general del festival, Nilson Rodrigues, sostuvo que uno de los principales desafíos para las próximas ediciones será fortalecer la colaboración entre los países de la región.

“Queremos más coproducciones, queremos codirecciones. Para eso, es necesario que las instituciones se involucren”, afirmó.

Rodrigues agregó que la organización espera convocar el próximo año a representantes de los ministerios de Cultura de distintos países sudamericanos para impulsar nuevos programas de cooperación que permitan ampliar las coproducciones y la circulación de películas en la región.