Ariana Grande pausará su vida pública tras concluir su gira en medio del escrutinio sobre su salud

(EFE) — Ariana Grande se tomará un descanso de la exposición pública una vez que concluya “The Eternal Sunshine Tour”, cuya última presentación está programada para el próximo 1 de septiembre en Londres.

Así lo confirmó un representante de la cantante a los medios People y Deadline, quienes además informaron que la artista tampoco formará parte del musical “Sunday in the Park with George”, previsto para el próximo verano en el West End londinense.

De acuerdo con su representante, la decisión responde al impacto que ha significado la permanente atención mediática sobre la intérprete. “Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante”, señaló.

Asimismo, destacó que el recorrido musical, iniciado el 6 de junio en California, “ha sido una experiencia maravillosa para ella” y añadió: “Quiere mucho a sus fanáticos y ha disfrutado muchísimo cada minuto del tour”.

Durante los últimos meses, la cantante de 33 años ha sido objeto de comentarios sobre su apariencia física y su estado de salud, luego de que parte del público especulara con la posibilidad de que padezca un trastorno de alimentación.

La conversación volvió a intensificarse tras el lanzamiento, el pasado viernes, de su octavo álbum de estudio, “Petal”, junto al videoclip del sencillo que da nombre al disco. Frente a ello, una fuente cercana a la artista afirmó a People que el espectáculo de la gira “es muy físico y requiere una gran capacidad atlética”, asegurando que “actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto noche tras noche”.

Finalmente, la revista confirmó que Grande no integrará el elenco de “Sunday in the Park with George”, donde inicialmente compartiría escenario con su compañero de “Wicked”, Jonathan Bailey.