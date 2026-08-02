162 versus 104: Alcaldes oficialistas responden a la oposición y llaman al Senado a respaldar la fórmula de compensación del Gobierno para los municipios en la megarreforma

El martes 4 de agosto, el Senado revisará el informe de la comisión mixta que contiene la fórmula de compensación que el Gobierno ofreció a los municipios que se vean afectados por una menor recaudación de recursos debido a la medida que busca eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años, en el marco de la discusión de la megarreforma.

El tema ha dividido al mundo municipal. De hecho, el alcalde de Renca, Claudio Castro, anticipó un posible “quiebre” al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

Ante la discusión que se aproxima, alcaldes mayoritariamente de oposición propusieron que el Presidente José Antonio Kast utilice su facultad de veto aditivo con el fin de “abrir un espacio de conversación entre el mundo municipal y sus equipos políticos y técnicos, para evaluar una propuesta viable y justa”.

“Proponemos un mecanismo que ayude a emparejar la cancha y focalice los recursos del Estado donde existen mayores necesidades: solicitamos que los US$200 millones comprometidos para la compensación vayan íntegramente al Fondo Común Municipal. No pedimos más recursos, sino una distribución más justa de estos, mediante un mecanismo ya existente y legitimado como el FCM”, señalaron 104 jefes comunales a través de una declaración pública.

El mecanismo de compensación que se votará en el Senado la próxima semana es injusto y regresivo. Inyectar casi 30 mil millones de pesos en las 3 comunas más ricas del país y dejar a las más pobres con menos de 5 millones es ilógico. Los más vulnerables no pueden sostener los… pic.twitter.com/EeaBObbvu6 — Karina Delfino Mussa (@karydelfino) July 29, 2026

Desde el oficialismo respondieron con un escrito firmado por 161 autoridades comunales, en el que valoraron el diálogo con la administración de José Antonio Kast.

“Nuestra responsabilidad como alcaldes y alcaldesas es velar por el bien de nuestros vecinos. Por lo tanto, valoramos que el diálogo con el Gobierno permitiera cumplir el principal objetivo trazado por el municipalismo: que ningún municipio se viera afectado en sus ingresos por la megarreforma”, manifestaron.

Asimismo, llamaron a los legisladores a aprobar la iniciativa del Ejecutivo.

“Hoy eso es una realidad. Pedimos al Senado aprobar la propuesta de compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país, donde tanto los ingresos directos como los que se reciben a través del Fondo Común Municipal se mantienen intactos”, agregaron.

Además, cuestionaron a sus pares de oposición. “Rechazamos categóricamente las críticas formuladas por un grupo de alcaldes respecto del acuerdo alcanzado. Los compromisos se cumplen, siempre”, concluyeron.

Carta firmada por alcaldes de oposición e independientes

1. Karina Delfino, Quinta Normal

2. Paulina Bobadilla, Quilicura

3. Cristian Navarrete, Paillaco

4. Fares Jadue, Recoleta

5. Luis Barra, Malloa

6. Carla Amtmann, Valdivia

7. Claudia Pizarro, La Pintana

8. Claudio Castro, Renca

9. Tomás Vodanovic, Maipú

10. Christopher White, San Bernardo

11. Felipe Muñoz, Estación Central

12. Ítalo Bravo, Pudahuel

13. Ali Manouchehri, Coquimbo

14. Joel Olmos, La Cisterna

15. Genaro Briceño, Huasco

16. Verónica Arroyo, Mostazal

17. Maximiliano Ríos, Lo Prado

18. Claudio Cumsille, Peralillo

19. Mauro Tamayo, Cerro Navia

20. Eduardo Saavedra, Talcahuano

21. Gustavo Toro, San Ramón

22. Javiera Reyes, Lo Espejo

23. Valentín Vidal, La Estrella

24. Carlos Molina, Chillán Viejo

25. Johnny Piraino, La Calera

26. Uberlinda Aquea, La Higuera

27. Miguel Concha, Peñalolén

28. Adolfo Cerón, Pichidegua

29. Roberto Neira, Temuco

30. Fermín Carreño, Peumo

31. Miguel Rivera, Hualpén

32. Marcelo González, Placilla

33. Carlos Gatica, Coyhaique

34. Cristián Zavala, Camarones

35. Juan Pablo Flores, Las Cabras

36. Freddy Ramírez Villalobos, Concón

37. Rodrigo Montero, Florida

38. Richard Godoy, Pozo Almonte

39. Boris Chamorro, Coronel

40. Cristian Herrera, Monte Patria

41. Denis Cortés Aguilera, Illapel

42. Manuel Francisco Zúñiga Aguilar, El Bosque.

43. Ricardo Fuentes, Hualqui

44. Roberto Córdova, Pichilemu

45. Waldo Valdivia, Requínoa

46. Matías Toledo, Puente Alto

47. Patricio Fernández Alarcón, Cabo de Hornos

48. Mario González Rebolledo, Padre Las Casas

49. Pablo Manríquez Angulo, Juan Fernández

50. José Fica Gómez, O’Higgins

51. José Luis Muñoz, San Juan de la Costa

52. Dina González Alfaro, Calle Larga

53. Juan Carlos Abud Parra, Machalí

54. Marcelo Waddington Guajardo, Chanco

55. Jaime Escudero, Pirque

56. Mauricio Quiroz, Putaendo

57. Rodrigo Díaz, Catemu

58. René Garcés, Quinchao

59. Luis Astudillo, Pedro Aguirre Cerda

60. Claudia Medina, Rauco

61. Marcelo Miñañir, Graneros

62. Cristóbal Labra, San Joaquín

63. Camila Nieto, Valparaíso

64. Carmen Juana Olivares, Río Hurtado

65. Juan Carlos Alfaro, Andacollo

66. Cristian Gross, Los Vilos

67. Carmen Castillo, San Felipe

68. Carlos Catalán, Navidad

69. Jorge Romero, Gorbea

70. Patricio Ferreira, Alto Hospicio

71. Gabriel Ahumada, Nancagua

72. Fabián Soto, Chépica

73. Jorge Lozano, Chiguayante

74. Juan Abarca, Coinco

75. Marcela Chamorro, Alhué

76. Roberto Pérez, San José de Maipo

77. Zandra Maulén, El Monte

78. Maglio Cicardini, Copiapó

79. Jaime Briones, Longaví

80. Javiera Yáñez, Curaco de Vélez

81. Alfonso Muñoz, El Tabo

82. Jorge Romero, Cobquecura

83. Eliecer Chamorro, Calama

84. Marcelino Carvajal, Mejillones

85. Claudia Lagos, Lago Verde

86. Baltazar Elgueta, Castro

87. Orlando Vargas, Arica

88. Justo Zuleta, San Pedro de Atacama

89. Filomena Navia, La Cruz

90. Javier Ugarte, Quemchi

91. Boris Acuña, Doñihue

92. José Román, Lolol

93. José Flores, Codegua

94. Marcos Carrillo, San Pablo

95. Wildo Farías González, Teno

96. Rodrigo Valdivia, Panguipulli

97. Andrés Lara, Máfil

98. Juan Rocha, Lanco

99. Fernando Flandes, Futrono

100. Alexis Pineda, Loncoche

101. Marcos Vargas, Queilén

102 Jeannettte Andrade, San Gregorio

103. Carolina Muñoz, Hualañe.

104. Claudio Barudy, Quellón.

Carta firmada por alcaldes del oficialismo e independientes

1. Catalina San Martin, Alcaldesa Las Condes

2. Felipe Alessandri, Alcalde Lo Barnechea

3. Isabel Valenzuela, Alcaldesa de Colina

4. Claudia Adasme, Alcaldesa de Papudo

5. Mario Desbordes, Alcalde de Santiago

6. Gustavo Alessandri, Alcalde Zapallar

7. Juan Pablo Olave, Alcalde Isla de Maipo

8. Miguel Araya, Alcalde Buin

9. Manuel Rivera, Alcalde Los Andes

10. Américo Guajardo, Alcalde Rio Claro

11. Carlos Valenzuela, Alcalde Constitución

12. Marco Antonio González, Alcalde Algarrobo

13. Eduardo Espinoza, Alcalde Macul

14. Alicia Villar, Alcaldesa Purranque

15. Carolina Corti, Alcaldesa Quilpué

16. George Bordachar , Alcalde Curicó

17. Claudio Radonich , Alcalde Punta Arenas

18. Fernando Alcántara, Alcalde Curepto

19. Jonathan Norambuena, Alcalde Yerbas Buenas

20. Marco Silva, Alcalde Calbuco

21. María Jimena Núñez, Alcaldesa Puyehue

22. Rodrigo Contreras, Alcalde Paine

23. Javier Arismendi , Alcalde Frutillar

24. Jaime Bellolio, Alcalde Providencia

25. Paula Garate , Alcaldesa Melipilla

26. Luciano Valenzuela, Alcalde Limache

27. Lily Silva, Alcaldesa Cartagena

28. Víctor Fritz, Alcalde Los Lagos

29. María Elena Ojeda, Alcaldesa Puerto Octay

30. Manuel Devia, Alcalde San Pedro

31. Jorge Muñoz, Alcalde Cauquenes

32. Camila Merino , Alcaldesa Vitacura

33. Fernando Rodríguez, Alcalde Santo Domingo

34. Anahí Cárdenas, Alcaldesa Torres del Paine

35. Eduardo Redlich, Alcalde Quirihue

36. Maximiliano Luksic, Alcalde Huechuraba

37. Mario Meza , Alcalde Linares

38. Renan Cabezas, Alcalde El Carmen

39. Iván Infante, Alcalde Pica

40. Héctor Muñoz, Alcalde Concepción

41. Rodrigo Martínez, Alcalde Casablanca

42. Pablo Vegas, Alcalde Los Álamos

43. Adriana Rivera, Alcaldesa Sierra Gorda

44. Rodrigo Palominos Alcalde Litueche

45. Rodrigo Wainraihgt, Alcalde Puerto Montt

46. Cristian Oses, Alcalde Santa Barbara

47. Marcela Tiznado, Alcaldesa Lebu

48. Daniela Norambuena, Alcaldesa La Serena

49. Marta Carvajal, Alcaldesa Combarbalá

50. Sebastián Cruzat, Alcalde Rio Negro

51. Vladimir Fica, Alcalde Laja

52. Hortensia Mora, Alcaldesa Calera de Tango

53. Emilio González, Alcalde Los Muermos

54. Luis Álvarez, Alcalde Traiguén

55. Karina Fernández, Alcaldesa Primavera

56. Boris Cabrera, Alcalde Pelarco

57. Félix Sánchez, Alcalde Coltauco

58. Pablo Astete , Alcalde Villarrica

59. Tatiana Vásquez, Alcaldesa Rio Verde

60. Luis Barria, Alcalde Timaukel

61. Rene de la Vega, Alcalde Conchali

62. Patricio Rivera, Alcalde Vichuquen

63. Enrique Neira, Alcalde Angol

64. Richard Leonelli, Alcalde Lumaco

65. José Bartolo, Alcalde de Huara

66. Leslie Pacheco, Alcaldesa de Nogales

67. Javier Tito, Alcalde de Putre

68. Jessica Mualim, Alcaldesa de María Pinto

69. Daniel Reyes, Alcalde de La Florida

70. Sebastián Sichel, Alcalde de Ñuñoa

71. Juan Carlos Diaz, Alcalde de Talca

72. Carol Bown, Alcaldesa de San Miguel

73. Gonzalo Baraona, Alcalde Pumanque

74. Ana Mayorga, Alcaldesa Puerto Natales

75. Baldomero Santos, Alcalde Teodoro Schmidt

76. Verónica Rossat, Alcaldesa Hijuelas

77. José Manuel Palacios, Alcalde La Reina

78. César Mena, Alcalde Til til

79. Johnny Yáñez, Alcalde Cerrillos

80. Jaime Vásquez, Alcalde Lota

81. Pablo Urrutia, Alcalde Quilaco

82. Viviana Cuello, Alcaldesa María Elena

83. Francisco Roncagliolo, Alcalde Cisnes

84. Ángel Castro, Alcalde Santa Juana

85. José Miguel Muñoz, Alcalde Mulchén

86. Alejandro Cárdenas, Alcalde Puqueldón

87. Claudio Musre, Alcalde Renaico

88. Fernando Grandón, Alcalde Futaleufú

89. Frann Barbieri, Alcalde Purén

90. Helmuth Martínez, Alcalde Carahue

91. Italo Cáceres, Alcalde Tomé

92. José Aurelio Sáez, Alcalde Yumbel

93. Juan Pablo Spoerer, Alcalde San Pedro de La Paz

94. Julio Delgado, Alcalde Palena

95. Katherine Migueles, Alcaldesa Vilcún

96. Luis Gengnagel, Alcalde Curanilahue

97. Ricardo Jaramillo, Alcalde Lautaro

98. Roberto Tripainao, Alcalde Saavedra

99. Claudio González, Alcalde Corral

100. Fernando Oyarzún, Alcalde Chonchi

101. Nabih Soza, Alcalde Maullín

102. Guillermo Mitre, Alcalde Mariquina

103. Patricio Ojeda, Alcalde Parral

104. Luis Reyes, Alcalde Rio Bueno

105. Miguel Meza, Alcalde Lago Ranco

106. Jorge Morales, Alcalde Trehuaco

107. Nicolás Torres, Alcalde Ránquil

108. Rafael Ramírez, Alcalde Retiro

109. José Antonio Arellano, Alcalde Romeral

110. Gonzalo Bustamante, Alcalde Bulnes

111. Pablo Silva, Alcalde San Fernando

112. Sebastián Álvarez, Alcalde Pucón

113. Saturnino Quezada, Alcalde La Unión

114. Moisés Carvacho, Alcalde Paredones

115. Sacha Razmilic, Alcalde Antofagasta

116. Johnson Guíñez, Alcalde Pemuco

117. Mario Araya, Alcalde Diego de Almagro

118. María Estrella Montero, Alcaldesa Olivar

119. Alex Castillo, Alcalde General Lagos

120. Marco Morales, Alcalde Puchuncaví

121. Álvaro Labraña, Alcalde Cholchol

122. Manuel Macaya, Alcalde Collipulli

123. Luis Alarcón, Alcalde San Javier

124. Elizabeth Arévalo, Alcaldesa Isla De Pascua

125. Jacqueline Romero, Alcaldesa Pitrufquén

126. Christian Hernández, Alcalde Curacaví

127. Héctor Vega, Alcalde Ovalle

128. Guillermo Martínez, Alcalde Toltén

129. Patricio Ulloa, Alcalde Cochrane

130. Raimundo Agliati, Alcalde Rancagua

131. Mauricio Alarcón, Alcalde Arauco

132. Marco Antonio Contreras, Alcalde Chimbarongo

133. Víctor Hugo González, Alcalde Los Sauces

134. Nelson Estay, Alcalde Villa Alemana

135. Jaime Veloso, Alcalde Tucapel

136. Enrique del Barrio, Alcalde Rengo

137. Sandra Bobadilla, Alcaldesa Antuco

138. Hans González, Alcalde Galvarino

139. Teófilo Mamani, Alcalde Colchane

140. Eduardo Yáñez, Alcalde Lonquimay

141. Pedro Araya, Alcalde Punitaqui

142. Rodrigo Vera, Alcalde Penco

143. Sebastián Flores, Alcalde Marchihue

144. Gustavo Henríquez, Alcalde Petorca

145. Marcelo Jelvez, Alcalde Rio Ibáñez

146. Bans Puinao, Alcalde Guaitecas

147. Hernán Ahumada, Alcalde Paihuano

148. Mario Aros, Alcalde Vicuña

149. Alejandra Villegas, Alcaldesa Dalcahue

150. Carlos Toloza, Alcalde Nacimiento

151. Guido Carreño, Alcalde San Vicente

152. Luis Martínez, Alcalde Aysén

153. Waldo Contreras, Alcalde Canela

154. Osvaldo Jorquera, Alcalde Sagrada Familia

155. Marco Antonio Contreras, Alcalde Chimbarongo

156. Rolando Silva, Alcalde Quintero

157. Carlos Lillo, Alcalde Salamanca

158. Jorge James Radonich, Alcalde Cañete

159. Yamil Andres Ethit, Alcalde Santa Cruz

160. Juan Galdames, Alcalde Rinconada

161. Patricio Pallares, Alcalde La Ligua

162. Luis Alberto Orellana, Alcalde Ercilla