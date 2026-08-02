162 versus 104: Alcaldes oficialistas responden a la oposición y llaman al Senado a respaldar la fórmula de compensación del Gobierno para los municipios en la megarreforma

El martes 4 de agosto, el Senado revisará el informe de la comisión mixta que contiene la fórmula de compensación que el Gobierno ofreció a los municipios que se vean afectados por una menor recaudación de recursos debido a la medida que busca eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años, en el marco de la discusión de la megarreforma.
El tema ha dividido al mundo municipal. De hecho, el alcalde de Renca, Claudio Castro, anticipó un posible “quiebre” al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).
Ante la discusión que se aproxima, alcaldes mayoritariamente de oposición propusieron que el Presidente José Antonio Kast utilice su facultad de veto aditivo con el fin de “abrir un espacio de conversación entre el mundo municipal y sus equipos políticos y técnicos, para evaluar una propuesta viable y justa”.
“Proponemos un mecanismo que ayude a emparejar la cancha y focalice los recursos del Estado donde existen mayores necesidades: solicitamos que los US$200 millones comprometidos para la compensación vayan íntegramente al Fondo Común Municipal. No pedimos más recursos, sino una distribución más justa de estos, mediante un mecanismo ya existente y legitimado como el FCM”, señalaron 104 jefes comunales a través de una declaración pública.
El mecanismo de compensación que se votará en el Senado la próxima semana es injusto y regresivo. Inyectar casi 30 mil millones de pesos en las 3 comunas más ricas del país y dejar a las más pobres con menos de 5 millones es ilógico. Los más vulnerables no pueden sostener los… pic.twitter.com/EeaBObbvu6
— Karina Delfino Mussa (@karydelfino) July 29, 2026
Desde el oficialismo respondieron con un escrito firmado por 161 autoridades comunales, en el que valoraron el diálogo con la administración de José Antonio Kast.
“Nuestra responsabilidad como alcaldes y alcaldesas es velar por el bien de nuestros vecinos. Por lo tanto, valoramos que el diálogo con el Gobierno permitiera cumplir el principal objetivo trazado por el municipalismo: que ningún municipio se viera afectado en sus ingresos por la megarreforma”, manifestaron.
Asimismo, llamaron a los legisladores a aprobar la iniciativa del Ejecutivo.
“Hoy eso es una realidad. Pedimos al Senado aprobar la propuesta de compensación del 100% de los recursos para las 345 comunas del país, donde tanto los ingresos directos como los que se reciben a través del Fondo Común Municipal se mantienen intactos”, agregaron.
Además, cuestionaron a sus pares de oposición. “Rechazamos categóricamente las críticas formuladas por un grupo de alcaldes respecto del acuerdo alcanzado. Los compromisos se cumplen, siempre”, concluyeron.
Carta firmada por alcaldes de oposición e independientes
1. Karina Delfino, Quinta Normal
2. Paulina Bobadilla, Quilicura
3. Cristian Navarrete, Paillaco
4. Fares Jadue, Recoleta
5. Luis Barra, Malloa
6. Carla Amtmann, Valdivia
7. Claudia Pizarro, La Pintana
8. Claudio Castro, Renca
9. Tomás Vodanovic, Maipú
10. Christopher White, San Bernardo
11. Felipe Muñoz, Estación Central
12. Ítalo Bravo, Pudahuel
13. Ali Manouchehri, Coquimbo
14. Joel Olmos, La Cisterna
15. Genaro Briceño, Huasco
16. Verónica Arroyo, Mostazal
17. Maximiliano Ríos, Lo Prado
18. Claudio Cumsille, Peralillo
19. Mauro Tamayo, Cerro Navia
20. Eduardo Saavedra, Talcahuano
21. Gustavo Toro, San Ramón
22. Javiera Reyes, Lo Espejo
23. Valentín Vidal, La Estrella
24. Carlos Molina, Chillán Viejo
25. Johnny Piraino, La Calera
26. Uberlinda Aquea, La Higuera
27. Miguel Concha, Peñalolén
28. Adolfo Cerón, Pichidegua
29. Roberto Neira, Temuco
30. Fermín Carreño, Peumo
31. Miguel Rivera, Hualpén
32. Marcelo González, Placilla
33. Carlos Gatica, Coyhaique
34. Cristián Zavala, Camarones
35. Juan Pablo Flores, Las Cabras
36. Freddy Ramírez Villalobos, Concón
37. Rodrigo Montero, Florida
38. Richard Godoy, Pozo Almonte
39. Boris Chamorro, Coronel
40. Cristian Herrera, Monte Patria
41. Denis Cortés Aguilera, Illapel
42. Manuel Francisco Zúñiga Aguilar, El Bosque.
43. Ricardo Fuentes, Hualqui
44. Roberto Córdova, Pichilemu
45. Waldo Valdivia, Requínoa
46. Matías Toledo, Puente Alto
47. Patricio Fernández Alarcón, Cabo de Hornos
48. Mario González Rebolledo, Padre Las Casas
49. Pablo Manríquez Angulo, Juan Fernández
50. José Fica Gómez, O’Higgins
51. José Luis Muñoz, San Juan de la Costa
52. Dina González Alfaro, Calle Larga
53. Juan Carlos Abud Parra, Machalí
54. Marcelo Waddington Guajardo, Chanco
55. Jaime Escudero, Pirque
56. Mauricio Quiroz, Putaendo
57. Rodrigo Díaz, Catemu
58. René Garcés, Quinchao
59. Luis Astudillo, Pedro Aguirre Cerda
60. Claudia Medina, Rauco
61. Marcelo Miñañir, Graneros
62. Cristóbal Labra, San Joaquín
63. Camila Nieto, Valparaíso
64. Carmen Juana Olivares, Río Hurtado
65. Juan Carlos Alfaro, Andacollo
66. Cristian Gross, Los Vilos
67. Carmen Castillo, San Felipe
68. Carlos Catalán, Navidad
69. Jorge Romero, Gorbea
70. Patricio Ferreira, Alto Hospicio
71. Gabriel Ahumada, Nancagua
72. Fabián Soto, Chépica
73. Jorge Lozano, Chiguayante
74. Juan Abarca, Coinco
75. Marcela Chamorro, Alhué
76. Roberto Pérez, San José de Maipo
77. Zandra Maulén, El Monte
78. Maglio Cicardini, Copiapó
79. Jaime Briones, Longaví
80. Javiera Yáñez, Curaco de Vélez
81. Alfonso Muñoz, El Tabo
82. Jorge Romero, Cobquecura
83. Eliecer Chamorro, Calama
84. Marcelino Carvajal, Mejillones
85. Claudia Lagos, Lago Verde
86. Baltazar Elgueta, Castro
87. Orlando Vargas, Arica
88. Justo Zuleta, San Pedro de Atacama
89. Filomena Navia, La Cruz
90. Javier Ugarte, Quemchi
91. Boris Acuña, Doñihue
92. José Román, Lolol
93. José Flores, Codegua
94. Marcos Carrillo, San Pablo
95. Wildo Farías González, Teno
96. Rodrigo Valdivia, Panguipulli
97. Andrés Lara, Máfil
98. Juan Rocha, Lanco
99. Fernando Flandes, Futrono
100. Alexis Pineda, Loncoche
101. Marcos Vargas, Queilén
102 Jeannettte Andrade, San Gregorio
103. Carolina Muñoz, Hualañe.
104. Claudio Barudy, Quellón.
Carta firmada por alcaldes del oficialismo e independientes
1. Catalina San Martin, Alcaldesa Las Condes
2. Felipe Alessandri, Alcalde Lo Barnechea
3. Isabel Valenzuela, Alcaldesa de Colina
4. Claudia Adasme, Alcaldesa de Papudo
5. Mario Desbordes, Alcalde de Santiago
6. Gustavo Alessandri, Alcalde Zapallar
7. Juan Pablo Olave, Alcalde Isla de Maipo
8. Miguel Araya, Alcalde Buin
9. Manuel Rivera, Alcalde Los Andes
10. Américo Guajardo, Alcalde Rio Claro
11. Carlos Valenzuela, Alcalde Constitución
12. Marco Antonio González, Alcalde Algarrobo
13. Eduardo Espinoza, Alcalde Macul
14. Alicia Villar, Alcaldesa Purranque
15. Carolina Corti, Alcaldesa Quilpué
16. George Bordachar , Alcalde Curicó
17. Claudio Radonich , Alcalde Punta Arenas
18. Fernando Alcántara, Alcalde Curepto
19. Jonathan Norambuena, Alcalde Yerbas Buenas
20. Marco Silva, Alcalde Calbuco
21. María Jimena Núñez, Alcaldesa Puyehue
22. Rodrigo Contreras, Alcalde Paine
23. Javier Arismendi , Alcalde Frutillar
24. Jaime Bellolio, Alcalde Providencia
25. Paula Garate , Alcaldesa Melipilla
26. Luciano Valenzuela, Alcalde Limache
27. Lily Silva, Alcaldesa Cartagena
28. Víctor Fritz, Alcalde Los Lagos
29. María Elena Ojeda, Alcaldesa Puerto Octay
30. Manuel Devia, Alcalde San Pedro
31. Jorge Muñoz, Alcalde Cauquenes
32. Camila Merino , Alcaldesa Vitacura
33. Fernando Rodríguez, Alcalde Santo Domingo
34. Anahí Cárdenas, Alcaldesa Torres del Paine
35. Eduardo Redlich, Alcalde Quirihue
36. Maximiliano Luksic, Alcalde Huechuraba
37. Mario Meza , Alcalde Linares
38. Renan Cabezas, Alcalde El Carmen
39. Iván Infante, Alcalde Pica
40. Héctor Muñoz, Alcalde Concepción
41. Rodrigo Martínez, Alcalde Casablanca
42. Pablo Vegas, Alcalde Los Álamos
43. Adriana Rivera, Alcaldesa Sierra Gorda
44. Rodrigo Palominos Alcalde Litueche
45. Rodrigo Wainraihgt, Alcalde Puerto Montt
46. Cristian Oses, Alcalde Santa Barbara
47. Marcela Tiznado, Alcaldesa Lebu
48. Daniela Norambuena, Alcaldesa La Serena
49. Marta Carvajal, Alcaldesa Combarbalá
50. Sebastián Cruzat, Alcalde Rio Negro
51. Vladimir Fica, Alcalde Laja
52. Hortensia Mora, Alcaldesa Calera de Tango
53. Emilio González, Alcalde Los Muermos
54. Luis Álvarez, Alcalde Traiguén
55. Karina Fernández, Alcaldesa Primavera
56. Boris Cabrera, Alcalde Pelarco
57. Félix Sánchez, Alcalde Coltauco
58. Pablo Astete , Alcalde Villarrica
59. Tatiana Vásquez, Alcaldesa Rio Verde
60. Luis Barria, Alcalde Timaukel
61. Rene de la Vega, Alcalde Conchali
62. Patricio Rivera, Alcalde Vichuquen
63. Enrique Neira, Alcalde Angol
64. Richard Leonelli, Alcalde Lumaco
65. José Bartolo, Alcalde de Huara
66. Leslie Pacheco, Alcaldesa de Nogales
67. Javier Tito, Alcalde de Putre
68. Jessica Mualim, Alcaldesa de María Pinto
69. Daniel Reyes, Alcalde de La Florida
70. Sebastián Sichel, Alcalde de Ñuñoa
71. Juan Carlos Diaz, Alcalde de Talca
72. Carol Bown, Alcaldesa de San Miguel
73. Gonzalo Baraona, Alcalde Pumanque
74. Ana Mayorga, Alcaldesa Puerto Natales
75. Baldomero Santos, Alcalde Teodoro Schmidt
76. Verónica Rossat, Alcaldesa Hijuelas
77. José Manuel Palacios, Alcalde La Reina
78. César Mena, Alcalde Til til
79. Johnny Yáñez, Alcalde Cerrillos
80. Jaime Vásquez, Alcalde Lota
81. Pablo Urrutia, Alcalde Quilaco
82. Viviana Cuello, Alcaldesa María Elena
83. Francisco Roncagliolo, Alcalde Cisnes
84. Ángel Castro, Alcalde Santa Juana
85. José Miguel Muñoz, Alcalde Mulchén
86. Alejandro Cárdenas, Alcalde Puqueldón
87. Claudio Musre, Alcalde Renaico
88. Fernando Grandón, Alcalde Futaleufú
89. Frann Barbieri, Alcalde Purén
90. Helmuth Martínez, Alcalde Carahue
91. Italo Cáceres, Alcalde Tomé
92. José Aurelio Sáez, Alcalde Yumbel
93. Juan Pablo Spoerer, Alcalde San Pedro de La Paz
94. Julio Delgado, Alcalde Palena
95. Katherine Migueles, Alcaldesa Vilcún
96. Luis Gengnagel, Alcalde Curanilahue
97. Ricardo Jaramillo, Alcalde Lautaro
98. Roberto Tripainao, Alcalde Saavedra
99. Claudio González, Alcalde Corral
100. Fernando Oyarzún, Alcalde Chonchi
101. Nabih Soza, Alcalde Maullín
102. Guillermo Mitre, Alcalde Mariquina
103. Patricio Ojeda, Alcalde Parral
104. Luis Reyes, Alcalde Rio Bueno
105. Miguel Meza, Alcalde Lago Ranco
106. Jorge Morales, Alcalde Trehuaco
107. Nicolás Torres, Alcalde Ránquil
108. Rafael Ramírez, Alcalde Retiro
109. José Antonio Arellano, Alcalde Romeral
110. Gonzalo Bustamante, Alcalde Bulnes
111. Pablo Silva, Alcalde San Fernando
112. Sebastián Álvarez, Alcalde Pucón
113. Saturnino Quezada, Alcalde La Unión
114. Moisés Carvacho, Alcalde Paredones
115. Sacha Razmilic, Alcalde Antofagasta
116. Johnson Guíñez, Alcalde Pemuco
117. Mario Araya, Alcalde Diego de Almagro
118. María Estrella Montero, Alcaldesa Olivar
119. Alex Castillo, Alcalde General Lagos
120. Marco Morales, Alcalde Puchuncaví
121. Álvaro Labraña, Alcalde Cholchol
122. Manuel Macaya, Alcalde Collipulli
123. Luis Alarcón, Alcalde San Javier
124. Elizabeth Arévalo, Alcaldesa Isla De Pascua
125. Jacqueline Romero, Alcaldesa Pitrufquén
126. Christian Hernández, Alcalde Curacaví
127. Héctor Vega, Alcalde Ovalle
128. Guillermo Martínez, Alcalde Toltén
129. Patricio Ulloa, Alcalde Cochrane
130. Raimundo Agliati, Alcalde Rancagua
131. Mauricio Alarcón, Alcalde Arauco
132. Marco Antonio Contreras, Alcalde Chimbarongo
133. Víctor Hugo González, Alcalde Los Sauces
134. Nelson Estay, Alcalde Villa Alemana
135. Jaime Veloso, Alcalde Tucapel
136. Enrique del Barrio, Alcalde Rengo
137. Sandra Bobadilla, Alcaldesa Antuco
138. Hans González, Alcalde Galvarino
139. Teófilo Mamani, Alcalde Colchane
140. Eduardo Yáñez, Alcalde Lonquimay
141. Pedro Araya, Alcalde Punitaqui
142. Rodrigo Vera, Alcalde Penco
143. Sebastián Flores, Alcalde Marchihue
144. Gustavo Henríquez, Alcalde Petorca
145. Marcelo Jelvez, Alcalde Rio Ibáñez
146. Bans Puinao, Alcalde Guaitecas
147. Hernán Ahumada, Alcalde Paihuano
148. Mario Aros, Alcalde Vicuña
149. Alejandra Villegas, Alcaldesa Dalcahue
150. Carlos Toloza, Alcalde Nacimiento
151. Guido Carreño, Alcalde San Vicente
152. Luis Martínez, Alcalde Aysén
153. Waldo Contreras, Alcalde Canela
154. Osvaldo Jorquera, Alcalde Sagrada Familia
155. Marco Antonio Contreras, Alcalde Chimbarongo
156. Rolando Silva, Alcalde Quintero
157. Carlos Lillo, Alcalde Salamanca
158. Jorge James Radonich, Alcalde Cañete
159. Yamil Andres Ethit, Alcalde Santa Cruz
160. Juan Galdames, Alcalde Rinconada
161. Patricio Pallares, Alcalde La Ligua
162. Luis Alberto Orellana, Alcalde Ercilla
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