Amplían detención de imputado por atropello múltiple en La Unión: Fiscalía indaga consumo de alcohol y antidepresivos

La justicia resolvió ampliar hasta este martes la detención del conductor de 25 años acusado de protagonizar el atropello múltiple ocurrido la madrugada del sábado en las afueras de la discoteca Euforia, en la comuna de La Unión, Región de Los Ríos.

Según diversos medios, la medida permitirá a la Fiscalía continuar reuniendo antecedentes antes de la audiencia de formalización, en una investigación que busca establecer la dinámica del hecho y la eventual responsabilidad penal del imputado. El accidente dejó dos mujeres fallecidas y otras seis personas con lesiones.

Durante la audiencia de control se informó que el imputado conducía con 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre y que, además, había ingerido medicamentos correspondientes a un tratamiento con antidepresivos.

Sobre este punto, la fiscal Leyla Chahin señaló: “Existen antecedentes del consumo de antidepresivos, lo que, obviamente, mezclado con alcohol, no es una buena mezcla”. La persecutora agregó que el conductor “en esa condición, maneja desde Osorno, circulando a alrededor de 100 kilómetros por hora, y embiste a las personas que se encontraban en la berma”.

Tras el impacto, el acusado abandonó el lugar sin prestar ayuda a las víctimas y fue detenido horas más tarde luego de que se identificara la camioneta involucrada. De acuerdo con la Fiscalía, fue el padre del imputado quien finalmente lo entregó a Carabineros tras reconocer el vehículo.

Además, el tribunal dispuso que permanezca bajo custodia de Gendarmería en la cárcel de Valdivia mientras continúa el proceso judicial, en medio de una investigación que también considera la evaluación de un eventual dolo y que ha generado conmoción en la comunidad por la muerte de Edmara Molina, de 24 años, y Kesia Burgos, de 34 años, madre de dos hijos. También se conoció que el imputado se desempeña como arquero de un club de fútbol de Osorno y que durante la temporada 2024 integró Municipal Paillaco.