Llegó a Caracas encargado de Cancillería para concretar reactivación de relaciones consulares entre Chile y Venezuela

Esta jornada arribó a Caracas el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, para concretar la reanudación de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela.

La misión de Núñez en territorio venezolano será comenzar con una revisión de las gestiones administrativas y operativas necesarias para “comenzar la atención al público, que incluye trámites como la emisión de documentos de identidad y pasaportes, la legalización de certificados y títulos, y la entrega de asistencia consular en emergencias, entre otros”.

Asimismo, mantendrá reuniones con autoridades venezolanas.

Durante la semana, los gobiernos de ambos países anunciaron el inicio de una hoja de ruta para avanzar hacia la “normalización progresiva de sus relaciones bilaterales”, en una primera señal de acercamiento entre ambos países.

De acuerdo con lo informado por la Cancillería, en una primera etapa ambos gobiernos acordaron “reactivar las relaciones consulares”, medida que apunta a avanzar posteriormente hacia una “reanudación plena de los vínculos bilaterales”.

El objetivo de la decisión es “asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos”, según detallaron desde la cartera en un comunicado.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, señaló que “contar con asistencia consular lo antes posible en Caracas es una prioridad para la Cancillería y el primer paso para continuar acercándonos a un país con el que hemos tenido históricas relaciones”.

“Se abre una oportunidad para ir en ayuda de los ciudadanos que requieren los servicios del Estado, a través de los consulados, y marca el inicio de una nueva etapa hacia el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales”. Actualmente, cerca de 25 mil chilenos viven en Venezuela.