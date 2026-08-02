“Hay que calmar la obsesión por el like”: Vodanovic replica a alcaldesa de Las Condes por acusación de “mentiroso”

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, respondió en una entrevista con Mesa Central de Canal 13, las críticas que recibió por parte de la alcaldesa de Las Condes, quien lo acusó de ser “mentiroso” durante el debate por la eliminación de las contribuciones y la compensación de recursos para los municipios. El jefe comunal lamentó que la discusión se haya trasladado a las descalificaciones personales y sostuvo que ello desvía la atención del tema de fondo.

“Nunca en mi vida me han visto descalificando a alguien. He tratado de mantener un tono de bastante respeto y focalizado en la propuesta. Lamentablemente, hay colegas que no han mantenido la misma lógica”, afirmó. En esa línea, agregó que “hay que calmar un poco la obsesión por el like y tratar de intercambiar argumentos, datos”.

Vodanovic insistió en que la discusión no debe centrarse en conflictos entre alcaldes, sino en definir cómo se compensarán los cerca de 200 millones de dólares que dejarán de recaudar los municipios por la exención del pago de contribuciones.

Según explicó, existen dos alternativas: entregar esos recursos directamente a las comunas donde se concentran las propiedades de mayor avalúo o destinarlos al Fondo Común Municipal para su distribución mediante el mecanismo ya existente.

El alcalde defendió esta última opción, argumentando que permitiría beneficiar a la mayoría de los municipios del país. “Esa propuesta beneficia a más del 75% de los municipios de Chile, porque no asigna recursos donde están las viviendas de mayor avalúo, sino donde están las comunas con mayores necesidades”, señaló.

Asimismo, sostuvo que el actual sistema de financiamiento municipal genera profundas diferencias entre comunas. “Hay comunas que tienen seis veces más presupuesto por persona que otras. Para mí, eso es un problema del sistema de financiamiento municipal que debiésemos combatir”, indicó, añadiendo que “el Estado no debiese tratar distinto a sus ciudadanos según el lugar donde nacen”.

Respecto del acuerdo alcanzado previamente entre alcaldes sobre las contribuciones, Vodanovic afirmó que este contemplaba la focalización del beneficio en personas con mayores dificultades para pagar el impuesto.

A su juicio, al rechazarse esa condición, el mecanismo de compensación debía volver a discutirse. “Nosotros como alcaldes progresistas jamás hubiésemos aceptado que mediante impuestos generales se compensen las contribuciones que deja de pagar una vivienda de 2 millones de dólares. Eso es absolutamente regresivo”, sostuvo.