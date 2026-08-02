Venezuela y República Dominicana avanzan hacia el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas

(EFE) — Los gobiernos de Venezuela y República Dominicana anunciaron el inicio de un proceso de normalización gradual de sus relaciones diplomáticas y consulares, el cual se desarrollará mediante una hoja de ruta consensuada entre ambas administraciones.

La primera etapa contempla el restablecimiento de los servicios consulares, para luego avanzar hacia la recuperación de los vínculos diplomáticos de acuerdo con un cronograma que definirán en conjunto.

Según informó el Ejecutivo venezolano, la medida busca “fortalecer los canales institucionales de comunicación, en beneficio de los nacionales de ambos países y de los vínculos históricos de amistad que unen a Venezuela y República Dominicana”.

Asimismo, el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y la administración del presidente dominicano Luis Abinader manifestaron “su voluntad de conducir este proceso mediante el diálogo, el respeto mutuo y el apego a los principios del derecho internacional”.

El acercamiento ocurre después de que Caracas ordenara el 29 de julio de 2024 el retiro inmediato de los representantes diplomáticos de siete países, entre ellos República Dominicana, tras las declaraciones emitidas sobre las elecciones presidenciales venezolanas celebradas un día antes, en las que Nicolás Maduro fue proclamado vencedor por el organismo electoral controlado por el chavismo.

La decisión también se suma a los recientes pasos adoptados por Venezuela para restablecer relaciones con Chile y Perú, países con los que había roto vínculos hace dos años.

Este proceso se desarrolla en un contexto que el Ejecutivo venezolano describe como un “nuevo momento político”, iniciado tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado y caracterizado por una mayor cooperación con Washington, la apertura a la inversión extranjera, el retorno gradual del país a la comunidad internacional y cambios en el gabinete y el alto mando militar.