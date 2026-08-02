Fuga de 50 reclusos deja completamente vacía una cárcel en República Democrática del Congo

(EFE) — La prisión de la localidad de Luebo, ubicada en la provincia de Kasai, en el centro-sur de la República Democrática del Congo, quedó completamente vacía luego de que alrededor de 50 reclusos escaparan durante una fuga registrada entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, según confirmaron autoridades locales.

El administrador territorial de Luebo, Jean Tshiawuke wa Tshiawuke, advirtió la gravedad de la situación al señalar que “No queda ningún preso dentro del recinto de la prisión. Nos encontramos en una situación de inseguridad”.

De acuerdo con la autoridad, entre los prófugos figuran internos considerados de alta peligrosidad y existen sospechas de que algunos funcionarios de seguridad del penal habrían facilitado la evasión.

Según la información entregada, los fugitivos lograron forzar los accesos del establecimiento penitenciario y escaparon tras sustraer tres armas. Frente a este escenario, Tshiawuke solicitó a los organismos de seguridad desplegar acciones para ubicar a los responsables e hizo un llamado a la ciudadanía para “denunciar o detener a cualquier preso fugado que vean en la zona”.

Las evasiones en cárceles congoleñas constituyen un problema recurrente. Uno de los hechos más graves ocurrió en septiembre de 2024, cuando un intento de fuga en la prisión central de Makala, en Kinsasa, dejó al menos 129 personas fallecidas.

Ese mismo recinto ya había protagonizado otro episodio de gran magnitud en 2017, cuando cerca de 4.500 presos escaparon durante un ataque perpetrado por seguidores de la secta Bundu Dia Kongo con el objetivo de liberar a su líder, Mwana Nsemi.