Senapred llama a evacuar distintos sectores en la Región del Biobío por desborde de ríos

Durante esta mañana, Senapred ha emitido diversos avisos para evacuar sectores de la Región del Biobío.

Debido al desborde del río Taboleo, se solicitó evacuar los sectores Las Golondrinas y San Francisco Millapoa en la comuna de Nacimiento.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se activó mensajería SAE.

La institución recordó a la población “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde del Río Taboleo #SENAPRED solicita evacuar sectores Las Golondrinas y San Francisco Millapoa en la comuna de #Nacimiento, Región del Biobío.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos se activó… pic.twitter.com/oP2uiZzZtj — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

También se llamó a evacuar sectores cercanos a la ribera del río Nicodahue en la comuna de Nacimiento.

🔴 #SENAPREDInforma

¡ATENCIÓN! Por desborde #SENAPRED solicita evacuar sectores cercanos a la ribera del Río Nicodahue en la comuna de #Nacimiento, Región del Biobío.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos se activó mensajería #SAE.

Recuerda… pic.twitter.com/VDEOazA8Nj — SENAPRED (@Senapred) August 2, 2026

Y por el desborde del río Culenco, Senapred solicitó evacuar los sectores cercanos a la ribera de dicho curso de agua en la comuna de Nacimiento.