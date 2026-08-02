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Senapred llama a evacuar distintos sectores en la Región del Biobío por desborde de ríos

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Senapred llama a evacuar distintos sectores en la Región del Biobío por desborde de ríos/Agencia Uno/Referencial

Durante esta mañana, Senapred ha emitido diversos avisos para evacuar sectores de la Región del Biobío.

Debido al desborde del río Taboleo, se solicitó evacuar los sectores Las Golondrinas y San Francisco Millapoa en la comuna de Nacimiento.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se activó mensajería SAE.

La institución recordó a la población “actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.

También se llamó a evacuar sectores cercanos a la ribera del río Nicodahue en la comuna de Nacimiento.

Y por el desborde del río Culenco, Senapred solicitó evacuar los sectores cercanos a la ribera de dicho curso de agua en la comuna de Nacimiento.

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