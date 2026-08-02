Dos fallecidos y más de 2.000 personas aisladas deja nuevo sistema frontal

(EFE) — Las consecuencias del nuevo sistema frontal que afecta a la zona centro-norte y sur del país continúan agravándose. De acuerdo con el más reciente balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), dos personas fallecieron en la Región de Los Ríos tras ser alcanzadas por un árbol que cayó sobre el vehículo en el que se desplazaban debido a los fuertes vientos.

El hecho ocurrió durante la tarde del sábado y, según confirmó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, “está siendo investigado por la policía”.

El reporte oficial también da cuenta de 2.052 personas aisladas por crecidas de cursos de agua, además de 347 damnificados y 88 personas albergadas. En cuanto a los daños materiales, se contabilizan once viviendas destruidas, 107 con daño mayor, 1.007 con daño menor y 572 inmuebles que permanecen en evaluación.

A ello se suma que más de 180 mil personas permanecen sin suministro eléctrico durante este domingo. Debido a las condiciones meteorológicas, se mantiene la alerta roja en distintas zonas del país y continúan las evacuaciones en comunas de Concepción, además de sectores de Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Ñuble y Coquimbo.

Este nuevo episodio ocurre pocas semanas después del intenso temporal que afectó a diez de las dieciséis regiones de Chile, emergencia que dejó trece personas fallecidas, más de 3.000 damnificados, además de desbordes de ríos, inundaciones y daños en infraestructura.

En paralelo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que las precipitaciones se extenderían durante los próximos tres meses, con registros por sobre los niveles normales y la permanencia del fenómeno El Niño hasta el otoño austral de 2027.

Asimismo, la institución señaló que el temporal registrado entre el 14 y el 21 de julio fue “uno de los más significativos registrados en las últimas décadas”.