Muere a los 80 años Vincent Pastore, actor de la exitosa serie “Los Soprano”

(AP) — El veterano actor Vincent Pastore, conocido por interpretar a mafiosos y hombres rudos, en especial a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en Los Soprano, murió a los 80 años.

Bob McGowan, quien representaba a Pastore desde su participación en Los Soprano, dijo a Associated Press que se enteró de su muerte este sábado por Vincent Curatola, otro de sus clientes y actor de la serie.

McGowan dijo que Pastore fue hallado en su casa en City Island, Nueva York, después de que nadie tuviera noticias de él durante varios días.

También señaló que había intentado comunicarse con Pastore para hablarle sobre un posible trabajo.

“Era el cliente más leal y siempre hacía donaciones a organizaciones benéficas”, dijo McGowan. “Era de esas personas que ayudan a cualquiera, algo poco común en mi negocio”.

Pastore participó en películas desde la década de 1980 y tuvo papeles en producciones destacadas como Goodfellas y Awakenings, ambas estrenadas en 1990.

Interpretó con frecuencia a mafiosos. Su papel más conocido fue el de Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero, el amigo de Tony Soprano que se convierte en informante del FBI. Pastore encarnó al personaje durante 30 episodios de Los Soprano.

Nació en el Bronx y creció en la localidad suburbana de New Rochelle, Nueva York. Se alistó en la Marina durante la Guerra de Vietnam y más tarde estudió en la Universidad Pace, de acuerdo con su biografía en IMDb.

Pastore tenía una hija, Renee Pastore.