Sistemas frontales: DMC informa que las lluvias de julio alcanzaron niveles históricos

Una de las principales preocupaciones de los últimos años en Chile ha sido la crisis hídrica provocada por el déficit de precipitaciones. Sin embargo, el cierre de julio dejó un escenario distinto, con registros de lluvia que marcaron hitos en varias zonas del país.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las precipitaciones acumuladas durante julio alcanzaron niveles históricos en distintas estaciones meteorológicas.

Uno de los casos más llamativos corresponde a la estación Pichoy, ubicada en el Aeródromo de Valdivia, en la Región de Los Ríos, donde se registraron 683,3 milímetros de agua caída durante el mes. Con ello, se superó el récord anterior para julio, que databa de 1978, cuando se contabilizaron 591,0 milímetros.

En tanto, la estación La Florida, ubicada en el Aeródromo de La Serena, en la Región de Coquimbo, acumuló 200,2 milímetros de precipitaciones, sobrepasando el máximo registrado en julio de 1984, que alcanzó los 176,7 milímetros.

En la zona central y el Biobío, las lluvias también dejaron cifras que no se observaban desde hace 25 años. Las estaciones de Rodelillo, en Valparaíso; Quinta Normal, en Santiago; y Carriel Sur, en Concepción, registraron 327,3, 156,4 y 340,8 milímetros, respectivamente.

Si bien estos valores no superaron los récords históricos de cada estación, sí corresponden a los mayores acumulados para un mes de julio desde 2001. Las marcas históricas continúan siendo 528,2 milímetros en Rodelillo, 186,6 milímetros en Quinta Normal y 375,3 milímetros en Carriel Sur.