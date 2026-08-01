Tras entrevista de la banda Candelabro compartida por Boric: Diputados UDI reingresarán proyecto para que la dieta de los expresidentes se pague desde los 65 años

En medio de la controversia que generó una historia compartida por el expresidente Gabriel Boric en su cuenta de Instagram, en la que difundió un extracto de una entrevista al vocalista de la banda chilena Candelabro, Matías Ávila, los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Bobadilla y Eduardo Cretton, anunciaron que durante septiembre reingresarán un proyecto de ley que busca establecer que la dieta de los expresidentes se pague solo a partir de los 65 años.

Cabe recordar que esta iniciativa, que proponía que la dieta de los exmandatarios se otorgara desde los 65 años en el caso de los hombres y desde los 60 en el de las mujeres, fue ingresada el 16 de septiembre de 2025, pero terminó siendo rechazada.

Los parlamentarios gremialistas argumentaron que, en medio de la estrechez fiscal y de la situación laboral que enfrenta el país, se justifica que la dieta de los expresidentes comience a pagarse desde la edad legal de jubilación.

“Hoy, con miles de personas buscando empleo y múltiples urgencias sociales que compiten por recursos que ya son limitados, no parece justo mantener un beneficio que se entrega de forma automática desde el momento en que un mandatario deja el cargo, sin considerar su edad. Creemos que esta es una discusión de sentido común y que muchos chilenos compartirán. Por lo mismo, como Bancada UDI acordamos reingresar esta reforma en septiembre”, manifestaron Bobadilla y Cretton.

Respecto del extracto de la entrevista compartido por el militante del Frente Amplio (FA), los legisladores reprocharon que “quien recibe una dieta financiada con los impuestos de todos los chilenos tiene el deber de contribuir al respeto de nuestras instituciones y mantener siempre un estándar republicano, independiente del cargo que haya ocupado”.

Asimismo, agregaron que “es muy preocupante que, a menos de cinco meses de haber dejado La Moneda, haya vuelto a caer en las mismas prácticas que marcaron buena parte de su trayectoria como dirigente estudiantil y como parlamentario, recurriendo nuevamente a las descalificaciones”.

Por ello, reiteraron la importancia de actuar con la responsabilidad y el sentido republicano que exige haber ejercido la Presidencia de la República.

“No podemos normalizar que una autoridad que ocupó la primera magistratura vuelva a instalarse en la lógica de la descalificación y del insulto”, plantearon.

El origen de la polémica

El expresidente Gabriel Boric escribió en una historia de su cuenta de Instagram: “Grandes Mati, Javi y Franco”.

La publicación hacía referencia a un extracto de una entrevista emitida en el programa La Junta Plus. En ella, el conductor Julio César Rodríguez le preguntó a Matías Ávila por qué tenía fe en los jóvenes. El vocalista respondió:

“Creo mucho en la juventud actual. Sí, creo que no podemos seguir como estamos; está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna, con los imbéciles que nos gobiernan, está pésimo”.