Municipalidad de La Reina desvincula a integrante de “La Cofradía” tras video con burlas a niños con autismo

La Municipalidad de La Reina informó la desvinculación de uno de los integrantes del programa de streaming La Cofradía, vinculado al Partido Nacional Libertario (PNL).

La decisión se produjo tras la controversia generada por las declaraciones de Emiliano Fernández, Fernando Ortiz, Ítalo Omegna y Marcelo Anabalón. Este último fue desvinculado del municipio luego de que se difundieran en redes sociales comentarios sobre niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y expresiones de carácter sexual relacionadas con menores de edad.

Según publicó The Clinic, Anabalón mantenía una contratación en la Corporación Municipal de La Reina y otra en la propia municipalidad, donde prestaba apoyo en actividades y eventos en terreno para la gestión del alcalde José Manuel Palacios (UDI).

Además, continúa desempeñándose como asesor legislativo del diputado del PNL, Pier Karlezi.

Cabe recordar que, tras la repercusión del caso, Omegna renunció como asesor legislativo del diputado libertario Hans Marowski.

¿Qué dijo el municipio?

A través de una declaración pública, la Municipalidad de La Reina subrayó que mantiene un “compromiso irrestricto con la infancia”, el que, según indicó, se refleja en las distintas iniciativas dirigidas a niños, niñas y adolescentes de la comuna.

“Sobre las consultas respecto al prestador de servicios que se vio involucrado en un episodio de público conocimiento, informamos que ya no forma parte de la Municipalidad de La Reina“, señaló.

Asimismo, agregó:”La institución rechaza y condena categóricamente cualquier situación que pueda poner en cuestionamiento el compromiso de la Municipalidad con la infancia”.